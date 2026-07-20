Китай: от Великой стены до искусственного интеллекта

Пекин: от древней империи к столице искусственного интеллекта

Наш пресс-тур по Китаю начался со знакомства с его столицей - Пекином. Именно отсюда началось путешествие, позволившее увидеть страну сразу с нескольких сторон: древней, современной и устремленной в будущее. И, пожалуй, именно в Пекине особенно остро ощущается удивительная способность Китая сохранять многовековое наследие, одновременно оставаясь одним из мировых лидеров технологического развития.

Пекин невозможно понять за один день. Этот город словно существует сразу в нескольких эпохах. Здесь величественные дворцы императорских династий соседствуют со стеклянными небоскребами, древние традиции - с цифровыми технологиями, а уважение к прошлому удивительным образом становится фундаментом для строительства будущего.

Конечно, невозможно приехать в Пекин и не увидеть его главные символы. Одним из первых пунктов нашей программы стала Великая Китайская стена. Поднявшись к ней на фуникулере, мы оказались в гуще настоящего многоязычного потока путешественников. Казалось, здесь собрались люди со всех уголков планеты. На древних каменных ступенях звучали десятки языков, туристы фотографировали живописные горные пейзажи, а кто-то просто молча смотрел вдаль, стараясь осознать масштаб этого грандиозного сооружения, которое уже более двух тысяч лет считается одним из главных символов Китая.

Не менее сильное впечатление произвел и Запретный город - бывшая резиденция китайских императоров, почти пять столетий остававшаяся закрытой для простых людей. Нам удалось увидеть лишь небольшую часть этого огромного дворцового комплекса. Наш гид с улыбкой заметил, что если заходить в каждый дворец, внимательно изучать экспозиции и знакомиться с историей каждого павильона, то на это потребуется не один день, а целая неделя. И, глядя на бесконечную череду внутренних дворов, дворцов, садов и павильонов, в это действительно легко поверить.

Но, пожалуй, не меньше дворцов впечатлили древние сосны, растущие на территории императорской резиденции. Некоторым из них уже несколько столетий. Эти деревья пережили смену императорских династий, войны, революции и рождение современного Китая. Чтобы сохранить живых свидетелей истории, за ними здесь ухаживают с поистине трепетным вниманием. Старые тяжелые ветви поддерживают специальные деревянные подпорки, не позволяющие им ломаться под собственным весом.

Удивительно, но, несмотря на столь почтенный возраст, деревья выглядят великолепно. Густая зеленая хвоя, крепкие стволы, ухоженные кроны - кажется, будто они и вовсе не стареют. Настолько все вокруг чисто, аккуратно и гармонично, что временами возникает ощущение, будто находишься не среди живой природы, а в идеально созданной декорации. Наверное, именно здесь начинаешь понимать одну очень важную особенность Китая: здесь одинаково бережно относятся и к тому, что было создано сотни лет назад, и к тому, что только рождается сегодня. История здесь не мешает развитию - она становится его основой. Эта мысль сопровождала нас практически на протяжении всей поездки.

Как можно побывать в Пекине и не попробовать знаменитую пекинскую утку? Это блюдо полностью оправдало свою мировую славу и стало одним из самых ярких гастрономических впечатлений путешествия. Вообще китайская кухня заслуживает отдельного рассказа. Практически каждое блюдо открывало новые вкусы, при этом, вопреки распространенному мнению, еда вовсе не казалась чрезмерно острой. Все было удивительно гармонично, с тонким сочетанием специй и ароматов.

Еще одна интересная особенность - перед каждой трапезой обязательно подают теплую воду. Эта традиция существует в Китае уже много веков. Считается, что теплая вода благоприятно влияет на пищеварение и помогает организму лучше усваивать пищу. Для иностранцев это сначала кажется необычным, но уже через несколько дней начинаешь воспринимать такую заботу как совершенно естественную часть местной культуры.

Впрочем, Пекин запоминается не только историей и кухней. Первое, что бросается в глаза, - это невероятная чистота города. Улицы, станции метро, площади, парки, общественные пространства - все выглядит настолько ухоженным, что временами кажется, будто город только что подготовили к приезду гостей. Но очень быстро понимаешь: это не показательная акция, а привычный образ жизни.

Не менее поражает и огромное количество зелени. Вдоль широких проспектов высажены тысячи деревьев самых разных пород: туи, карагачи и величественные платаны, которые многие поначалу принимают за клены из-за их крупных резных листьев. Именно платаны стали одной из самых узнаваемых особенностей не только Пекина, но и других китайских городов, где нам довелось побывать во время пресс-тура. Их густые кроны создают прохладу даже в самый жаркий день, а зеленые аллеи делают мегаполис удивительно уютным.

Во время поездки китайские коллеги рассказали, что еще сравнительно недавно столица сталкивалась с серьезными экологическими проблемами. За последние годы была проведена масштабная работа по улучшению качества воздуха. Значительная часть крупных промышленных предприятий была перенесена за пределы города, а бывшие индустриальные территории получили совершенно новую жизнь.

Одним из самых ярких примеров такого преобразования стал бывший металлургический гигант, который нам удалось посетить. Когда-то здесь работали около 50 тысяч человек. Это был настоящий промышленный город со своей инфраструктурой, железнодорожными путями и даже искусственным озером. Здесь выпускали трубы, металлоконструкции и другую продукцию тяжелой промышленности. Сегодня трудно поверить, что когда-то над этой территорией поднимались клубы промышленного дыма. Теперь здесь располагается современный спортивный комплекс, где проходили соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года. Бывшие производственные площадки превратились в спортивные объекты, парковые зоны и общественные пространства. Во время зимней Олимпиады Китай посетил и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, принявший участие в церемонии открытия Игр.

Эта экскурсия стала еще одним подтверждением того, что Китай старается не уничтожать свое прошлое, а переосмысливать его. Та же философия прослеживается и в городской архитектуре. Гуляя по Пекину, мы не раз замечали обычные четырехэтажные дома, которые сами китайцы называют "хрущёвками". Их не спешат сносить только потому, что они построены несколько десятилетий назад. Напротив, здания аккуратно отреставрированы, содержатся в отличном состоянии и удивительно органично соседствуют с современными небоскребами. И в этом тоже чувствуется особая философия развития. Здесь не стремятся стереть следы прошлого ради нового строительства. Здесь умеют сохранить историю и одновременно двигаться вперед.

Наверное, именно поэтому Пекин воспринимается прежде всего как административное и политическое сердце Китая. Здесь ощущаются особая основательность, спокойствие и масштаб государственных решений. Это город, где формируется стратегия развития страны.

iFLYTEK: как Китай превращает искусственный интеллект в часть повседневной жизни

После знакомства с Пекином - древним и одновременно устремленным в будущее - наша делегация отправилась в штаб-квартиру одной из самых известных китайских высокотехнологичных компаний - iFLYTEK. Именно здесь стало окончательно понятно: если еще несколько десятилетий назад символом экономического роста Китая были заводские трубы, то сегодня их место уверенно занимают искусственный интеллект, цифровые технологии и научные разработки.

Еще по дороге к кампусу бросилось в глаза, насколько органично современные офисные здания вписаны в окружающую среду. Просторные территории, ухоженные газоны, аллеи, стеклянные фасады - все больше напоминает университетский городок, чем привычное промышленное предприятие. Нас встретили представители компании и пригласили в демонстрационный центр, где началось знакомство с технологиями, над которыми сегодня работают тысячи инженеров и ученых.

От распознавания речи до собственной языковой модели

История iFLYTEK началась в 1999 году как небольшой проект по разработке технологий распознавания речи. Сегодня компания входит в число крупнейших игроков китайского рынка искусственного интеллекта и развивает решения для образования, медицины, промышленности, транспорта, финансового сектора и государственного управления.

В основе большинства разработок лежит собственная большая языковая модель SPARK. Представители компании рассказали, что она способна понимать естественную речь, анализировать большие объемы информации, переводить тексты, вести диалог, создавать документы, помогать врачам, преподавателям и инженерам. Однако самое интересное ждало впереди.

Когда технологии можно не только увидеть, но и попробовать

Презентация не ограничилась красивыми видеороликами и рассказами разработчиков - нам предложили самим протестировать некоторые технологии. Именно в этот момент искусственный интеллект перестал быть абстрактным понятием и превратился в реальный рабочий инструмент.

Одной из самых впечатляющих разработок стали интеллектуальные очки-переводчик. Стоило их надеть, как языковой барьер буквально исчезал. Собеседник говорил по-китайски, а перевод практически мгновенно появлялся перед глазами. Одновременно система воспроизводила перевод голосом. Среди поддерживаемых языков оказался и русский. Еще несколько лет назад подобные технологии казались сюжетом фантастических фильмов. Сегодня они уже готовы использоваться во время переговоров, международных форумов, туристических поездок и деловых встреч.

Не менее интересной оказалась еще одна разработка, ориентированная на гостиницы, аэропорты, выставочные центры и государственные учреждения. Перед нами находился большой интерактивный сенсорный экран. Все выглядело очень просто: посетитель подходит к терминалу и говорит на своем родном языке, а по другую сторону экрана сотрудник ресепшена сразу получает перевод уже на китайском языке. Когда отвечает сотрудник, система мгновенно переводит его слова обратно, отображая текст на языке посетителя. По сути, люди, совершенно не знающие языка друг друга, могут спокойно общаться, оформлять документы, получать консультации или решать любые бытовые вопросы. Во время демонстрации невольно ловишь себя на мысли, что технологии, которые совсем недавно казались чем-то невероятным, уже становятся частью повседневной жизни.

Искусственный интеллект приходит в школы

Особое внимание в компании уделяют образованию. Представители iFLYTEK показали интерактивную интеллектуальную доску нового поколения, которая значительно отличается от привычных электронных панелей. Во время урока искусственный интеллект способен самостоятельно объяснять материал, отвечать на вопросы учеников, искать дополнительную информацию, строить схемы, анализировать изображения и даже помогать преподавателю готовить новые учебные материалы. По словам представителей компании, подобные решения уже используются во многих китайских школах и университетах.

Отдельно были представлены платформы для изучения иностранных языков. Они позволяют оценивать произношение, отслеживать прогресс каждого ученика и подбирать индивидуальную программу обучения. Особое место занимает обучение китайскому языку иностранных студентов. По информации компании, такими сервисами уже пользуются миллионы человек более чем в ста странах мира.

ИИ становится помощником врача

Не менее впечатляющим оказалось медицинское направление. В компании уверены, что искусственный интеллект должен помогать врачу, а не заменять его. Для этого создана специализированная медицинская языковая модель, способная анализировать медицинские карты, помогать в постановке предварительных диагнозов, подбирать клинические рекомендации, оформлять документацию и сопровождать пациента на разных этапах лечения. По словам разработчиков, подобные технологии позволяют существенно сократить время обработки информации и уменьшить нагрузку на медицинский персонал.

Отдельное приложение предназначено и для самих пациентов. Оно помогает разобраться в симптомах, напоминает о приеме лекарств, объясняет результаты обследований и отвечает на наиболее распространенные вопросы о здоровье.

От школы до международных форумов

Еще одно направление работы компании связано с преодолением языковых барьеров. Сегодня технологии iFLYTEK используются во время международных конференций, выставок, деловых форумов и официальных мероприятий. Искусственный интеллект способен одновременно распознавать речь, переводить ее на десятки языков, создавать субтитры и практически в режиме реального времени формировать стенограммы выступлений. Именно поэтому решения компании уже применяются не только в образовательных учреждениях, но и в государственных организациях, аэропорты, гостиницах и на крупнейших международных площадках.

Постепенно становится очевидно, что iFLYTEK разрабатывает не отдельные программы или устройства. Компания создает целую экосистему, в которой искусственный интеллект сопровождает человека практически повсюду - в школе, больнице, автомобиле, офисе, банке, гостинице и даже во время путешествий. И, пожалуй, именно тогда приходит понимание главной идеи всей презентации: в Китае искусственный интеллект рассматривают уже не как технологию будущего, а как привычный инструмент, который помогает человеку решать самые разные повседневные задачи.

Когда будущее уже наступило

Чем дольше продолжалось знакомство с разработками iFLYTEK, тем отчетливее становилось понимание: компания создает целую экосистему искусственного интеллекта. Здесь ИИ помогает врачу быстрее поставить диагноз, учителю - подготовить урок, инженеру - контролировать производство, переводчику - преодолевать языковые барьеры, а обычному человеку - общаться, путешествовать и работать.

Во время экскурсии нам показали десятки разработок. Среди них - интеллектуальные блокноты, автоматически превращающие рукописные записи в цифровые документы, диктофоны, самостоятельно расшифровывающие переговоры и составляющие краткое содержание встречи, системы синхронного перевода, интерактивные образовательные платформы, медицинские помощники и цифровые консультанты.

Особое внимание компания уделяет промышленности. Разработчики продемонстрировали решения, позволяющие с помощью искусственного интеллекта контролировать состояние оборудования, выявлять неисправности, анализировать производственные процессы и снижать вероятность аварий.

Отдельное направление посвящено автомобильной отрасли. Сегодня технологии iFLYTEK используются в интеллектуальных мультимедийных системах автомобилей. Голосовой помощник способен понимать естественную речь, управлять навигацией, климатической системой, мультимедиа и другими функциями автомобиля, а также выполнять перевод разговоров в режиме реального времени.

Но, пожалуй, главное впечатление производят даже не сами устройства. Гораздо сильнее удивляет масштаб внедрения. В Китае искусственный интеллект уже перестал быть экспериментальной технологией. Он постепенно становится частью привычной жизни миллионов людей. Именно это отличает сегодняшний Китай: здесь технологии не существуют сами по себе, они работают для человека.

Не технологии ради технологий

Во время презентации представители компании неоднократно подчеркивали, что искусственный интеллект должен не заменять человека, а помогать ему. Эта мысль прослеживалась практически в каждом проекте: учителю - помочь объяснить новую тему, врачу - быстрее обработать результаты исследований, пожилому человеку - общаться с родственниками, иностранному туристу - понять администратора гостиницы, студенту - выучить иностранный язык. Именно поэтому многие разработки производят настолько сильное впечатление. Они кажутся не демонстрацией инженерных возможностей, а вполне реальными решениями для повседневной жизни.

Опыт, который может быть полезен Кыргызстану

Во время знакомства с китайскими технологиями невольно задумываешься и о том, насколько подобный опыт может быть востребован в Кыргызстане. Сегодня цифровизация становится одним из важнейших направлений развития практически всех государств. Искусственный интеллект постепенно приходит в образование, здравоохранение, государственные услуги, транспорт и промышленность.

В ближайшее время Кыргызстану предстоит принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Вопросы цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологического сотрудничества все активнее обсуждаются на международных площадках. Именно поэтому знакомство с разработками таких компаний, как iFLYTEK, представляет не только профессиональный интерес для журналистов, но и дает возможность увидеть направления, в которых уже сегодня развивается современный мир.

Страна, которая танцует по вечерам

Но, пожалуй, больше всего Китай запомнился совсем не технологиями. Практически в каждом городе, где нам удалось побывать - в Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Чэнду, - вечером происходило одно и то же. Как только спадала дневная жара, площади, парки и скверы постепенно наполнялись людьми. Под спокойные мелодии традиционной китайской музыки десятки, а иногда и сотни человек начинали танцевать, выполнять упражнения ритмической гимнастики или просто двигаться в такт музыке. Среди участников были люди самого разного возраста - молодежь, семьи с детьми, люди среднего возраста и пенсионеры. Никто никого не приглашал, никто не заставлял - люди просто приходили сами. Так же естественно, как мы выходим вечером прогуляться.

Еще одной особенностью оказался удивительно развитый внутренний туризм. На Великой Китайской стене, в Запретном городе, музеях, парках и на вокзалах скоростных поездов мы встречали огромное количество самих китайцев, путешествующих по своей стране. Создавалось впечатление, что Китай с огромным интересом открывает себя самому себе. Наверное, именно поэтому здесь так бережно относятся к своему историческому наследию.

Главное впечатление

За время поездки перед нами словно открылись сразу два Китая.

Один - древний, с Великой Китайской стеной и Запретным городом, многовековыми соснами, которые заботливо поддерживают деревянными подпорками, аккуратно отреставрированными "хрущёвками", которые продолжают жить рядом со стеклянными небоскребами.

Другой - современный, с искусственным интеллектом, высокоскоростными железными дорогами, умными городами, цифровыми помощниками, инновационными компаниями мирового уровня. И удивительно то, что эти два Китая не противоречат друг другу. Они существуют одновременно.

Пожалуй, именно в этом и заключается главный секрет современного Китая: здесь не разрушают прошлое ради будущего, здесь строят будущее, опираясь на прошлое. Наверное, поэтому финальный слайд презентации iFLYTEK прозвучал особенно символично: "Unlock Productivity. Unleash Imagination. Create a Better World with Artificial Intelligence" ("Раскрывая потенциал человека. Освобождая воображение. Создавая лучший мир с помощью искусственного интеллекта").

Покидая штаб-квартиру iFLYTEK, я поймала себя на мысли, что главным открытием поездки стали не отдельные технологии и даже не впечатляющие цифры. Главным открытием стал сам Китай - страна, которая умеет бережно хранить свою историю, уважать традиции, заботиться о природе, развивать внутренний туризм, объединять людей на вечерних площадях под звуки музыки и одновременно создавать технологии, которые определяют будущее. И, пожалуй, именно это ощущение останется со мной надолго.

Автор: София Березовская