Фазлиддин Муминов: "Инвестиции в знания создают будущее всего региона"

В интервью VB.KG начальник управления Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Фазлиддин Муминов рассказал о развитии образовательного сотрудничества со странами Центральной Азии и тюркского мира, академических обменах, совместных научных проектах и роли образования в формировании единого интеллектуального пространства.

- За последние годы отношения между странами Центральной Азии заметно укрепились. Какую роль в этом процессе играет образование?

- Сегодня образование, наука и инновации являются одним из главных факторов укрепления сотрудничества между государствами. За последние годы благодаря открытому политическому диалогу удалось перейти от отдельных инициатив к системной работе - развитию академических обменов, совместных исследований, образовательных программ и подготовке высококвалифицированных кадров.

Главным ресурсом развития региона является человеческий капитал. Именно студенты, преподаватели и молодые ученые становятся связующим звеном между странами и формируют долгосрочные партнерские отношения.

- Как изменился подход Узбекистана к сотрудничеству с соседними государствами?

- В последние годы в регионе произошли серьезные изменения. Благодаря политике добрососедства удалось создать атмосферу доверия и вывести отношения на новый стратегический уровень.

Сегодня Узбекистан и государства Центральной Азии развивают сотрудничество не только в экономике, но и в сфере образования, науки, культуры и инноваций.

Хорошим примером является взаимодействие с Кыргызской Республикой. За последние годы расширилась договорно-правовая база сотрудничества, реализуются совместные проекты в различных сферах, а объем взаимной торговли превысил 1 миллиард долларов США.

- Какие направления сотрудничества в сфере высшего образования сегодня являются наиболее важными?

- Одним из ключевых направлений является развитие прямых связей между университетами. После 2016 года значительно расширились возможности для академических обменов, совместных образовательных программ и научных исследований. Регулярно проводятся Форумы ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Кыргызстана, где обсуждаются новые проекты и механизмы взаимодействия.

Сегодня в высших учебных заведениях Узбекистана обучаются 3 020 студентов из государств Центральной Азии, среди них 384 гражданина Кыргызской Республики.

Кроме того, действует система государственных образовательных грантов для граждан стран региона. Ежегодно каждому соседнему государству выделяется по 20 грантов на бесплатное обучение в университетах Узбекистана.

Это не только поддержка молодежи, но и важный инструмент укрепления гуманитарных связей.

- Какие конкретные образовательные проекты можно назвать примером такого сотрудничества?

- Одним из примеров является открытие филиала Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова в городе Чирчик. Уже на первом этапе работы филиал принял 350 студентов.

Также развивается сотрудничество в сфере аграрного образования и управления водными ресурсами. В Алматы на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета начал работу филиал Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства".

Сегодня студенты этого филиала обучаются по направлениям трансграничного управления водными ресурсами и аграрных инноваций.

Такие проекты позволяют объединять научные школы разных стран и готовить специалистов, способных решать задачи регионального значения.

- Насколько важны студенческие обмены и стажировки?

- Академическая мобильность является одним из самых эффективных инструментов международного сотрудничества. Студенты получают возможность не только изучать новые дисциплины, но и знакомиться с образовательными системами других стран, участвовать в научных проектах, конференциях и профессиональных программах.

Например, в 2024 году пять студентов Ташкентского государственного педагогического университета прошли обучение в Азербайджанском государственном педагогическом университете и Бакинском славянском университете.

Кроме того, 15 студентов Термезского государственного университета, вузов Ташкента и высших учебных заведений сферы искусства приняли участие в международных конференциях и форумах, проходивших в Азербайджане.

В свою очередь, 11 профессоров и ученых Азербайджана посетили Узбекистан, где провели лекции для студентов отечественных университетов по направлениям филологии, психологии и менеджмента.

Такие обмены создают условия для формирования устойчивых профессиональных связей между молодыми специалистами и научным сообществом двух стран.

- Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в сфере науки и образования?

- Узбекистан и Азербайджан имеют глубокие исторические и культурные связи. Сегодня они активно развиваются через университетское сотрудничество, совместные исследования и гуманитарные проекты.

Между высшими учебными заведениями двух стран подготовлены к реализации 44 новых соглашения и меморандума о сотрудничестве.

Одним из перспективных направлений является совместная работа Ташкентского химико-технологического института и Бакинской высшей школы нефти по созданию образовательных программ по направлениям "Нефтяная инженерия" и "Химическая инженерия".

Кроме того, развивается сотрудничество между Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и Национальной академией наук Азербайджана.

Совместные исследования, научные публикации и гуманитарные проекты помогают укреплять связи между учеными двух стран.

- Какую роль в этом процессе играет культурное взаимодействие?

- Культура и язык являются важнейшей частью образовательного сотрудничества. В Ташкенте действует Центр азербайджанской культуры, образования и исследований имени Мухаммада Физули, а при Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана работает Научно-исследовательский центр имени Алишера Навои.

Также в высших учебных заведениях Узбекистана создаются центры, посвященные выдающимся представителям азербайджанской культуры. Например, в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана действует Центр имени Кара Караева, а в Термезском государственном университете - Центр имени Хуршидбану Натаван.

Эти проекты позволяют молодому поколению лучше понимать общее культурное наследие.

- Можно ли говорить о создании единого интеллектуального пространства тюркского мира?

- Сегодня этот процесс становится реальностью. Государства тюркского мира объединяются не только экономическими и политическими интересами, но и общими образовательными и научными инициативами.

Университеты, исследовательские центры и совместные проекты становятся площадками, где формируется новое поколение специалистов.

Одним из перспективных направлений является создание современной системы преподавания узбекского языка для иностранных граждан по аналогии с международными языковыми центрами.

Это позволит расширить возможности изучения узбекского языка, усилить гуманитарные связи и повысить интерес к культуре Узбекистана.

- Как вы видите дальнейшее развитие образовательной интеграции?

- Сегодня образование становится стратегическим ресурсом развития региона. Молодые люди, которые получают знания в атмосфере взаимного уважения и доверия, завтра будут специалистами, способными совместно решать важные задачи: развивать технологии, обеспечивать экологическую безопасность, управлять ресурсами и укреплять научный потенциал стран.

Опыт Узбекистана показывает, что инвестиции в образование, науку и международное сотрудничество создают основу для устойчивого развития и формирования единого интеллектуального пространства.