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Бишкеку нужны настоящие городские оазисы с водой и зеленью

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке снова разгорелась дискуссия о городских водных пространствах. Но главный вопрос сегодня не в том, нужны ли столице фонтаны, бассейны и водоемы. Очевидно - нужны. Вопрос в другом: как спроектировать их так, чтобы вода стала гармоничной частью "зеленого города", а не пришла на смену деревьям.

В условиях меняющегося климата города по всему миру ищут новые подходы к благоустройству. Все больше внимания уделяется пространствам, где сочетаются природа, вода и архитектура. Для Бишкека этот вопрос болезненно актуален: летом температура все чаще зашкаливает за экстремальные отметки, и горожане остро ощущают дефицит тени, прохлады и доступных мест отдыха.

Будущее столицы - не в выборе между водой и зеленью. Бишкеку нужны настоящие городские оазисы, где деревья, кустарники, декоративные травы и фонтаны работают как единый организм.

Фонтаны возвращаются в городскую жизнь

Важно отметить: за последние годы городские власти впервые за многие десятилетия системно занялись реконструкцией фонтанного хозяйства. Несколько крупных объектов отремонтировали и вернули к жизни.

Эти проекты доказали главное - жители действительно изголодались по таким пространствам. Сегодня у воды можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых людей. Сюда приходят не просто посмотреть на водную гладь, а отдышаться в жаркий день и провести время в комфорте.

Особенно показательны обновленные зоны в районе Старой площади, у Театра оперы и балета, а также на улице Пушкина - между Советской и Тыныстанова. Они превратились в настоящие точки притяжения. Сюда специально приезжают даже жители отдаленных новостроек. Это главный показатель востребованности, а значит, развитие водных зон необходимо продолжать.

Вода не ценой зелени: о чем спорят горожане

При этом дискуссии вокруг новых проектов показывают: жители хотят не просто "фонтан ради фонтана", а продуманную городскую среду.

Яркий пример - реакция горожан на проект фонтанной зоны возле Дома торговли. После публикации архитектурной концепции в соцсетях люди обратили внимание на то, что на красивых картинках практически нет деревьев.

Критика была направлена вовсе не против появления воды. Напротив, большинство бишкекчан - "за" новые бассейны, ручьи и фонтаны. Главный вопрос звучал иначе: почему новое общественное пространство должно создаваться без полноценной зелени?

В дни, когда столбики термометров подбираются к 40 градусам, открытые площади из бетона и камня превращаются в раскаленные сковороды. При проектировании подобных объектов важно учитывать не только эстетику на бумаге, но и реальные ощущения человека. Иногда кажется, что авторам проектов не хватает простого городского опыта - пройтись по Бишкеку пешком в июльскую жару, когда вместо прохладного бриза в лицо бьет поток горячего воздуха от раскаленного асфальта.

Фонтан среди деревьев и тени - это оазис. Фонтан посреди голого бетона - лишь красивая декорация с минимальным уровнем комфорта.

От центра - к микрорайонам

Водная инфраструктура не должна замыкаться только на центральных улицах. Растущий город нуждается в локальных водных зонах во всех районах - у жилых массивов, школ, парков и дворов.

Столице жизненно необходимы:

  1. Небольшие районные фонтаны;
  2. Питьевые фонтанчики в парках и скверах;
  3. Детские безопасные водные площадки и лягушатники во дворах;
  4. Общественные бассейны для взрослых;
  5. Искусственные водоемы, пруды и декоративные ручьи.

Сегодня многие семьи в жару вынуждены ехать на другой конец города в поисках прохлады. Создание доступных водных точек в шаговой доступности сделало бы Бишкек куда более дружелюбным для жизни.

Зеленый каркас: основа идентичности

При этом важно помнить: вода не способна заменить живую природу. Деревья, кустарники и газон берут на себя важнейшие экологические задачи: создают естественную тень, сбивают температуру воздуха, удерживают влагу, очищают атмосферу от пыли и газов.

Бишкек исторически формировался как зеленый город. Аллеи, парки и пышные дворовые насаждения - это часть нашей городской идентичности. Поэтому свежие архитектурные проекты должны не урезать зеленые зоны, а усиливать их.

Главный принцип современного урбанизма - формирование целостной среды. Фонтан должен быть частью пространства с теневыми навесами, удобными скамейками и разноуровневым озеленением.

Город будущего не заставляет выбирать между деревом и водой. Город будущего - это место, где фонтан дарует прохладу, кроны деревьев защищают от зноя, а зеленые пространства делают жизнь человека комфортной и здоровой. Бишкеку нужны оазисы. И создать их можно только объединив воду и зелень.


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URL: https://www.vb.kg/460331
Теги:
озеленение, Бишкек
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