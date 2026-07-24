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В Бишкеке оборудуют спецпарковки для людей с инвалидностью

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке начата активная работа по адаптации городской среды под потребности людей с инвалидностью. Вопрос расширения парковочной сети для лиц с ограниченными возможностями здоровья стал одним из ключевых на заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева. Градоначальник поручил организовать специальные парковочные места на всех муниципальных автостоянках, где это выполнимо с технической точки зрения.

Главам четырех районных администраций совместно с МП "Городская дорожно-транспортная инфраструктура" поручено провести аудит городских пространств, чтобы определить действующие и потенциальные локации для обустройства спецзон. По результатам обследования районные администрации, Управление патрульной службы милиции и профильное муниципальное предприятие представят подробный отчет о количестве и расположении существующих спецпарковок, а также об участках, где технически возможно оборудовать новые машино-места.

Главное требование мэрии - новые парковки не должны быть формальностью. Специализированные места обязаны обеспечивать реальное удобство: располагаться в непосредственной близости от социальных объектов, общественных зданий и в зонах с высоким пешеходным трафиком.

Создание доступной парковочной инфраструктуры - важная часть формирования инклюзивного города. Для многих людей с инвалидностью личный автомобиль является не просто средством передвижения, а ключевым инструментом социальной активности, работы и самостоятельности. Хотя точная статистика о количестве водителей с инвалидностью в Кыргызстане в открытом доступе отсутствует, на практике эта категория граждан ежедневно сталкивается с серьезными барьерами. Именно поэтому развитие безбарьерной среды - от удобных стоянок до адаптивного транспорта - становится важным показателем качества городской инфраструктуры и зрелости общества.


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URL: https://www.vb.kg/460336
Теги:
парковка, Бишкек
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