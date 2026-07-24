Ханчжоу: город, где рождается будущее

Когда впервые отправляешься в Китай, невольно представляешь его таким, каким он живет в книгах, старинных легендах и стихах: древние пагоды, красные фонари, чайные церемонии, тонкий фарфор, шелк и неторопливая восточная мудрость. Именно такой образ Поднебесной веками вдохновлял поэтов, художников и путешественников.

Но современный Китай умеет удивлять совсем по-другому.

Путь в Ханчжоу

Наше путешествие продолжалось. Позади остались величественный Пекин - политическое и культурное сердце страны, и сверкающий небоскребами Шанхай - финансовая столица Китая. Следующей точкой пресс-тура стал Ханчжоу - город, где многовековая история непостижимым образом соседствует с технологиями, которые еще недавно казались фантастикой.

Из Шанхая мы отправились на одном из самых быстрых пассажирских поездов Китая. Скоростной экспресс преодолел расстояние между городами всего за сорок минут, разгоняясь до 345 километров в час. За окном мелькали зеленые поля, небольшие деревни, современные станции, мосты и тоннели. Настолько плавным оказался ход поезда, что временами казалось - он не едет по рельсам, а бесшумно парит над ними.

"Небольшой город" по-китайски

Еще в дороге одна из наших сопровождающих с улыбкой сказала:

- У нас небольшой город. Всего около двенадцати миллионов жителей.

Мы переглянулись и невольно улыбнулись.

Для Кыргызстана, да и для большинства стран мира, город с таким населением - настоящий мегаполис. Но в Китае масштабы воспринимаются иначе. И чем больше путешествуешь по этой огромной стране, тем яснее понимаешь: здесь даже слово "небольшой" имеет совершенно иной смысл.

Город гармонии и зелени

Несмотря на свои размеры, Ханчжоу совсем не производит впечатления шумного мегаполиса.

Напротив, он кажется удивительно уютным, спокойным и очень зеленым. Просторные улицы утопают в деревьях и цветах, повсюду разбиты ухоженные парки и скверы, а современные кварталы настолько гармонично соседствуют с древними храмами и пагодами, что создается ощущение: прошлое и будущее здесь научились жить рядом в полном согласии.

Наверное, именно таким и должен быть город, где рождаются технологии завтрашнего дня.

Озеро Сиху - сердце Ханчжоу

Сердце Ханчжоу - знаменитое Западное озеро Сиху, включенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что оно расположено практически в центре многомиллионного города, здесь царят тишина и умиротворение. Рыбалка запрещена. Купаться тоже нельзя. Благодаря этому удалось сохранить чистую воду и уникальную природную экосистему.

По зеркальной глади озера неспешно скользят прогулочные лодки, доставляя туристов к живописным островам. Многие из них были созданы руками человека несколько столетий назад и сегодня считаются настоящими произведениями ландшафтного искусства.

Именно здесь находится знаменитая композиция "Три пруда, отражающие луну", изображенная на оборотной стороне китайской банкноты достоинством один юань. Для китайцев этот пейзаж - такой же узнаваемый символ страны, как Кремль для россиян или Эйфелева башня для французов.

Место большой истории

Сиху - это не только природная достопримечательность Это место, ставшее свидетелем важных исторических событий.

Именно сюда в феврале 1972 года во время своего исторического визита в Китай приезжал президент США Ричард Никсон. Прогулка по Западному озеру стала одним из самых известных эпизодов той поездки, положившей начало новому этапу в отношениях двух стран.

На противоположном берегу расположена государственная резиденция West Lake State Guest House, где принимают руководителей иностранных государств. Во время саммита G20 в 2016 году здесь останавливался президент России Владимир Путин.

История здесь не выглядит музейным экспонатом. Она по-прежнему остается частью повседневной жизни города.

Технологическая столица Китая

Кажется удивительным, что именно в этом спокойном, наполненном зеленью городе сегодня создаются технологии, которые еще недавно существовали лишь на страницах научной фантастики.

Именно здесь находятся штаб-квартиры Alibaba, DeepSeek, Unitree Robotics, BrainCo и десятков других инновационных компаний. Благодаря этому

Ханчжоу по праву считается одним из крупнейших мировых центров развития искусственного интеллекта и высоких технологий.

Однако самое удивительное ожидало нас впереди.

Где искусственный интеллект получает тело

В одном из современных районов города расположен первый в мире Центр демонстрации и продвижения применения воплощенного интеллекта - место, где цифровые алгоритмы превращаются в реальных помощников человека.

До приезда сюда мы, как и многие, представляли роботов по фильмам: человекоподобные машины, которые умеют говорить, танцевать или выполнять эффектные трюки. Но уже через несколько минут стало ясно: реальность намного интереснее любых фантазий.

Нас ждали робот-полицейский, совсем непохожий на привычных киногероев, робот-медсестра, поединок человекоподобных машин, танец роботов, настолько пластичный, что издалека их трудно было отличить от людей, и даже возможность заглянуть за кулисы представления, куда обычно посетителей не допускают.

Именно тогда приходит неожиданное понимание: будущее не появляется однажды по щелчку пальца. Оно рождается постепенно- в лабораториях, исследовательских центрах, инженерных бюро и таких местах, как этот Центр в Ханчжоу.

Первые шаги в мире роботов

Входя в Центр демонстрации и продвижения применения воплощенного интеллекта, трудно избавиться от ощущения, что переступаешь порог не выставочного павильона, а декораций к фантастическому фильму. Просторные светлые залы, огромные экраны, интерактивные стенды и десятки роботов, каждый из которых уже умеет выполнять свою конкретную задачу.

Но самое интересное начинается практически сразу.

Робот-полицейский

Перед нашей группой появляется необычная конструкция. С первого взгляда понять, что это вообще такое, невозможно. Никаких рук, ног или головы в привычном понимании.

Перед нами - большое колесо с установленными по бокам камерами, датчиками и различным оборудованием.

- Как вы думаете, какую профессию представляет этот робот? - спрашивает экскурсовод.

Версий звучало немало.

Кто-то предположил, что это робот-уборщик, кто-то решил, что перед нами патрульный дрон.

Правильный ответ смог дать лишь один человек из нашей группы.

Оказалось, это... робот-полицейский.

Его необычная конструкция позволяет быстро передвигаться по улицам и общественным пространствам. Робот способен самостоятельно патрулировать территорию, вести видеонаблюдение, анализировать происходящее вокруг, а в случае возникновения опасной ситуации - оперативно прибыть к месту происшествия. По словам экскурсовода, при необходимости он может обезвредить нарушителя с помощью встроенного электрошокового устройства.

Возможно, именно так будут выглядеть помощники полиции уже в ближайшем будущем.

Робот-медсестра

Следующей остановкой становится медицинская зона.

Здесь нас встречает робот-медсестра.

Он умеет измерять артериальное давление, контролировать основные показатели состояния человека, выполнять несложные медицинские процедуры и оказывать первую помощь. Разработчики уверены, что подобные интеллектуальные помощники смогут работать в больницах, поликлиниках, домах престарелых и реабилитационных центрах, освобождая медицинский персонал от рутинной работы.

Робот-собака

Совсем другие эмоции вызывает робот-собака.

Стоит ему сделать несколько шагов, как вокруг сразу собираются посетители.

Он весело бегает по площадке, подпрыгивает, уверенно ходит на задних лапах, подает лапу, выполняет команды и даже может прокатить маленького ребенка.

В отличие от некоторых зарубежных моделей, созданных для охраны объектов или военных задач, этот четвероногий робот предназначен прежде всего для общения с человеком. И, судя по восторгу детей, со своей задачей он справляется отлично.

Когда технологии читают намерения

Но, пожалуй, самой впечатляющей частью экскурсии стала демонстрация технологий, которые еще несколько лет назад казались абсолютно фантастическими.

Посетителю предлагают сесть в специальное кресло.

На голову надевают датчики, считывающие электрическую активность мозга.

Дальше происходит то, что сначала кажется настоящим волшебством.

Система искусственного интеллекта анализирует нейронные сигналы и преобразует их в команды управления.

Со стороны складывается впечатление, будто машина читает мысли человека.

На самом деле технология распознает не мысли, а намерения пользователя, выраженные в характерных сигналах мозга. Именно так люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата в перспективе смогут управлять инвалидными колясками, роботизированными протезами и другими устройствами практически без физических усилий.

Именно в этот момент особенно ясно понимаешь, что искусственный интеллект создается не только ради эффектных демонстраций.

Он способен возвращать людям самостоятельность.

И это, пожалуй, производит куда более сильное впечатление, чем любые технические характеристики.

Но впереди нас ожидало самое зрелищное представление этого дня.

Когда роботы начинают казаться людьми

Если первые залы Центра демонстрации воплощенного интеллекта знакомят посетителей с возможностями современных технологий, то дальше начинается настоящее шоу.

На специальной арене человекоподобные роботы выходят на ринг.

Они не просто двигаются - они проводят самый настоящий спарринг. Роботы обмениваются ударами, защищаются, удерживают равновесие и стараются предугадать движения соперника. Иногда теряют устойчивость, падают, но спустя несколько секунд вновь поднимаются и продолжают поединок.

Еще несколько лет назад подобные кадры можно было увидеть разве что в фантастических фильмах. Сегодня это уже часть обычной демонстрационной программы.

Танец машин

Но настоящий сюрприз ожидал нас позже.

На сцену вышли человекоподобные роботы, одетые в стилизованные традиционные китайские костюмы.

Зазвучала музыка. И начался танец.

Сначала невольно ловишь себя на мысли, что наблюдаешь выступление артистов. Движения роботов настолько плавные, пластичные и синхронные, что издалека их действительно можно принять за людей. Лишь светящиеся электронные лица и рост - примерно полтора метра - напоминают, что перед зрителями не танцоры, а машины.

Каждый поворот головы, каждое движение рук и корпуса выполнялись удивительно мягко, без той механической резкости, которую мы привыкли ассоциировать с роботами.

Создавалось ощущение, что технологии постепенно перестают быть бездушными механизмами и начинают приобретать почти человеческую грацию.

Закулисье, которое запомнилось сильнее

Когда музыка закончилась, зрители отправились дальше.

Казалось, представление завершилось.

Но именно тогда произошло то, чего большинство посетителей уже не увидело.

Наша группа немного задержалась в зале.

На сцену вышли сотрудники центра, готовившие площадку к следующей демонстрации.

И в этот момент произошло нечто неожиданное.

Роботы, которые всего несколько минут назад танцевали перед сотнями зрителей, один за другим очень медленно и плавно начали опускаться на сцену.

Без резких движений.

Без шума.

Они словно аккуратно ложились отдыхать после выступления.

Что это было - специальный алгоритм завершения работы, подготовка к транспортировке или обычная техническая процедура, мы не знаем.

Но именно эта небольшая закулисная сцена почему-то запомнилась сильнее самого танца.

Будущее, которое уже наступило

Потому что именно в такие моменты особенно остро ощущается, насколько быстро меняется мир.

Еще вчера человек учил машину двигаться.

Сегодня машина танцует.

Еще вчера искусственный интеллект существовал только на экране компьютера.

Сегодня он помогает врачам, сопровождает полицейских, учится понимать сигналы человеческого мозга и делает первые шаги в профессиях, которые долгие годы считались исключительно человеческими.

Конечно, пока роботы не заменят человека.

Да и вряд ли это является их главной задачей.

Скорее, они становятся нашими помощниками - там, где работа связана с риском, тяжелыми физическими нагрузками или необходимостью выполнять однообразные действия.

Главный вывод

Покидая Центр демонстрации воплощенного интеллекта, я поймала себя на мысли, что самое сильное впечатление оставили вовсе не сложные технические разработки.

А люди.

Инженеры.

Программисты.

Конструкторы.

Их идеи, которые постепенно становятся частью повседневной жизни миллионов людей.

Город, где встречаются прошлое и будущее

Ханчжоу сегодня - это удивительное место, где древние пагоды отражаются в водах легендарного озера Сиху, а всего в нескольких километрах отсюда создаются технологии, способные изменить мир.

И, наверное, именно в этом заключается главный секрет современного Китая.

Он не отказался от своей многовековой истории.

Он сумел построить будущее, не разрушив прошлого.

Финальные мысли

Когда вечером наш автобус вновь проезжал по тихим, утопающим в зелени улицам Ханчжоу, невольно вспомнились строки Николая Гумилёва, "И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно - колокольчик фарфоровый в желтом Китае."

Только теперь они звучали уже совсем иначе. Иногда путешествие меняет не только представление о стране, но и восприятие давно знакомых стихов.

Автор София Березовская