В КР введут классы энергоэффективности для больниц и торговых центров

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект изменений в правила энергетической сертификации зданий. Документ предлагает распространить систему оценки энергоэффективности на коммерческий сектор и социальные объекты, а также обновить нормативы с учетом климатических зон республики.

Если раньше энергетические сертификаты оформлялись преимущественно для жилых домов и отдельных общественных строений, то теперь под оценку попадут медицинские учреждения, торговые комплексы, бизнес-центры и другие коммерческие объекты.

Здания будут разделять на семь категорий: от класса А (с максимальной энергоэффективностью и минимальным потреблением ресурсов) до класса G (с самым высоким расходом энергии).

Главное новшество - дифференциация нормативов в зависимости от региона и климата. Для каждой зоны установят свои базовые показатели расхода энергии на отопление.

К примеру, в первой климатической зоне больница получит класс А, если ее ежегодный расход энергии на отопление не превышает 16 кВт·ч на квадратный метр. Категория G будет присваиваться при показателе свыше 186 кВт·ч/м² в год. Для торговых и офисных центров в той же зоне планка для класса А составит менее 15 кВт·ч/м² в год, а для класса G - более 171 кВт·ч/м² в год.

Разработчики документа рассчитывают, что градация объектов по классам позволит точнее оценивать качество теплоизоляции зданий и снижать эксплуатационные расходы.

Для Кыргызстана, где в осенне-зимний период нагрузка на энергосистему резко возрастает из-за отопления, модернизация нормативов станет стимулом для застройщиков применять энергосберегающие технологии и строить более современные, "теплые" объекты.