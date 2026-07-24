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Госдума утвердила жесткие ограничения для уехавших из России граждан

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Госдума России в финальных чтениях приняла законопроект, существенно ограничивающий в правах уехавших за границу граждан, которые скрываются от уголовного или административного преследования. В их число входят фигуранты дел о "дискредитации" армии, призывах к санкциям, а также нарушители законов об "иноагентах" и "нежелательных организациях".

Попавшим в специальный реестр Генпрокуратуры запретят получать загранпаспорта, выходить из гражданства, пользоваться "Госуслугами", а также распоряжаться своими деньгами и недвижимостью в РФ. Кроме того, российские консульства за рубежом фактически прекратят оказывать им юридическую и нотариальную помощь (за редкими исключениями).

Документ, находившийся на рассмотрении с конца 2025 года, приняли в завершающие дни работы созыва Госдумы. Ранее в РФ уже разрешили арестовывать имущество уехавших граждан за административные нарушения с политической подоплекой до уплаты назначенных штрафов.


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URL: https://www.vb.kg/460345
Теги:
законопроект, Россия
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