Ливия подключает коммерческие банки к китайской платёжной системе CIPS

Центральный банк Ливии и Народный банк Китая заключили соглашение о подключении ливийских коммерческих банков к китайской межбанковской системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Это позволит финансовым организациям страны осуществлять прямые трансграничные переводы в юанях, минуя долларовые каналы и сторонних посредников.

Договорённость была достигнута в Пекине во время встречи главы ЦБ Ливии Нажи Мухаммада Исы и руководителя Народного банка Китая Пань Гуншэна. Переход на прямые расчеты направлен на упрощение торговых процедур, увеличение объёмов двусторонней торговли и укрепление стратегического партнерства регуляторов.

Внедрение нового механизма начнется с запуска прямых транзакций и возможности открытия аккредитивов непосредственно через китайские финансовые институты. Ожидается, что эти меры облегчат ведение бизнеса для импортёров и представителей малого предпринимательства, а также повысят прозрачность расчётов.

В ближайшее время Пекин посетит делегация ливийских банкиров. Специалисты изучат китайский опыт в сфере электронных платежей и зафиксируют технические регламенты взаимодействия.

В регуляторе Ливии рассчитывают, что интеграция в CIPS поможет снизить объем операций на неформальном финансовом рынке, укрепит соблюдение международных норм по противодействию отмыванию денег и повысит доверие к банковскому сектору республики.