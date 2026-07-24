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Ливия подключает коммерческие банки к китайской платёжной системе CIPS

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Центральный банк Ливии и Народный банк Китая заключили соглашение о подключении ливийских коммерческих банков к китайской межбанковской системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Это позволит финансовым организациям страны осуществлять прямые трансграничные переводы в юанях, минуя долларовые каналы и сторонних посредников.

Договорённость была достигнута в Пекине во время встречи главы ЦБ Ливии Нажи Мухаммада Исы и руководителя Народного банка Китая Пань Гуншэна. Переход на прямые расчеты направлен на упрощение торговых процедур, увеличение объёмов двусторонней торговли и укрепление стратегического партнерства регуляторов.

Внедрение нового механизма начнется с запуска прямых транзакций и возможности открытия аккредитивов непосредственно через китайские финансовые институты. Ожидается, что эти меры облегчат ведение бизнеса для импортёров и представителей малого предпринимательства, а также повысят прозрачность расчётов.

В ближайшее время Пекин посетит делегация ливийских банкиров. Специалисты изучат китайский опыт в сфере электронных платежей и зафиксируют технические регламенты взаимодействия.

В регуляторе Ливии рассчитывают, что интеграция в CIPS поможет снизить объем операций на неформальном финансовом рынке, укрепит соблюдение международных норм по противодействию отмыванию денег и повысит доверие к банковскому сектору республики.


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URL: https://www.vb.kg/460346
Теги:
банковский сектор, Китай, Ливия
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