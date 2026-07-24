Артур Сапарбеков выиграл бронзу чемпионата Азии по летнему биатлону

Представитель сборной Кыргызстана Артур Сапарбеков стал бронзовым призером чемпионата Азии по летнему биатлону, который проходит в городе Щучинск (Казахстан).

Кыргызстанский спортсмен завоевал медаль в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, финишировав на третьем месте.

Во время прохождения огневых рубежей Сапарбеков допустил два промаха - по одному при стрельбе из положения лежа и стоя. Несмотря на это, он продемонстрировал высокую скорость на дистанции и сумел сохранить место в тройке сильнейших.

Бронзовая награда стала одним из успешных результатов сборной Кыргызстана на континентальном первенстве. Чемпионат Азии по летнему биатлону завершится 23 июля.