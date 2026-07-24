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Артур Сапарбеков выиграл бронзу чемпионата Азии по летнему биатлону

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- Самуэль Деди Ирие
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Представитель сборной Кыргызстана Артур Сапарбеков стал бронзовым призером чемпионата Азии по летнему биатлону, который проходит в городе Щучинск (Казахстан).

Кыргызстанский спортсмен завоевал медаль в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, финишировав на третьем месте.

Во время прохождения огневых рубежей Сапарбеков допустил два промаха - по одному при стрельбе из положения лежа и стоя. Несмотря на это, он продемонстрировал высокую скорость на дистанции и сумел сохранить место в тройке сильнейших.

Бронзовая награда стала одним из успешных результатов сборной Кыргызстана на континентальном первенстве. Чемпионат Азии по летнему биатлону завершится 23 июля.


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URL: https://www.vb.kg/460352
Теги:
Кыргызстан
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