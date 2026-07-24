"Кубок Иссык-Куля – 2026": в Кыргызстане прошли международные конные скачки

В Иссык-Кульской области состоялись международные соревнования по конным скачкам "Кубок Иссык-Куля – 2026".

В турнире приняли участие наездники и скакуны из разных регионов Кыргызстана, а также спортсмены из Казахстана. Участники соревновались в таких дисциплинах, как аламан байге, топ байге, кунан байге, скачки на короткую дистанцию и чоң жорго жарышы.

На мероприятии присутствовал заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Болотбек Ашыралиев. Он подчеркнул важность развития национальных конных видов спорта и сохранения культурного наследия кыргызского народа.

По итогам соревнований победители и призеры получили ценные награды. Главными призами турнира стали автомобили Toyota Camry 80 и Changan.

Международный турнир "Кубок Иссык-Куля – 2026" стал одним из значимых событий для развития конного спорта и популяризации традиционных видов состязаний в Кыргызстане.