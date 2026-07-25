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Бывший игрок "Порту" Усалифа Инди умер в возрасте 26 лет

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший футболист молодежной команды "Порту" Усалифа "Усса" Жош Инди скончался в возрасте 26 лет после того, как потерял сознание во время пробежки в Португалии.

Трагический инцидент произошел 20 июля в городе Армил, район Фафе. По информации СМИ, Инди почувствовал себя плохо во время одиночной пробежки и упал без сознания. Прохожий вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.

Предварительной причиной смерти называется сердечно-дыхательная остановка. Точные обстоятельства смерти будут установлены после проведения медицинской экспертизы. Правоохранительные органы не обнаружили признаков преступления.

Инди родился в Гвинее-Бисау и имел двойное гражданство - Гвинеи-Бисау и Португалии. В 2017 году он присоединился к академии "Порту" и выступал за молодежную команду клуба.

За свою карьеру центральный полузащитник также играл за ряд португальских клубов, а в 2023 году перешел в эстонский Harju JK, где провел свой единственный зарубежный этап карьеры.

Клубы, в которых выступал футболист, выразили соболезнования его семье и отметили его профессионализм, доброту и преданность футболу.


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URL: https://www.vb.kg/460354
Теги:
футбол
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