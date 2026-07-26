Джошуа предложил Фьюри помощь в подготовке к супербою

Энтони Джошуа заявил, что готов помочь Тайсону Фьюри привести себя в форму перед их возможным долгожданным боем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе в шутливой форме предложил своему британскому сопернику помощь после многочисленных комментариев Фьюри о его внешней форме.

"Он всегда говорит, что я бодибилдер, постоянно обсуждает мое тело. После наших боев я помогу ему немного привести себя в порядок, чтобы его больше не называли "Жадным животом"", - сказал Джошуа.

Джошуа вернется на ринг 26 июля в Джидде (Саудовская Аравия), где встретится с Кристианом Пренгой. Последний бой британец провел в декабре, когда нокаутировал Джейка Пола.

Фьюри также готовится к своему возвращению и проведет поединок против Мариуша Ваха в Таиланде. В случае побед обоих боксеров их долгожданная встреча может состояться в конце 2026 года.

Бой Джошуа - Фьюри остается одним из самых ожидаемых событий в мировом боксе. В качестве возможных мест проведения рассматриваются Великобритания и США, включая арену Madison Square Garden в Нью-Йорке.