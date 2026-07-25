Во Франции детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Во Франции с 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

Согласно новым правилам, несовершеннолетние до 15 лет не смогут самостоятельно регистрироваться на онлайн-платформах. Уже существующие аккаунты пользователей этой возрастной категории должны быть удалены в течение четырех месяцев после вступления закона в силу.

Для исполнения новых требований владельцы социальных сетей обязаны внедрить систему проверки возраста, соответствующую требованиям французского регулятора. Это позволит ограничить доступ детей к платформам без подтверждения возраста.

Власти Франции рассчитывают, что новые меры помогут повысить уровень защиты несовершеннолетних в цифровой среде, снизить риски, связанные с чрезмерным использованием социальных сетей, а также ограничить доступ детей к нежелательному контенту.