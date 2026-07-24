Даурбек Сакыев: Традиционные методы прогнозирования ЧС больше не работают

Природные катаклизмы становятся все более непредсказуемыми. Сели, паводки, оползни и аномальная жара происходят чаще и становятся интенсивнее. В этих условиях особую роль играет своевременный мониторинг окружающей среды и современные системы прогнозирования.

О том, как в Кыргызстане модернизируют гидрометеорологическую службу, зачем создается Национальная система мониторинга ледников и почему профилактика чрезвычайных ситуаций становится важнее ликвидации их последствий, в интервью рассказал директор Кыргызгидромета МЧС КР Даурбек Сакыев.

- Как изменение климата меняет требования к гидрометеорологической безопасности Кыргызстана?

- Сегодня природные процессы становятся гораздо менее предсказуемыми. Мы наблюдаем, что не только в Кыргызстане, но и во всем мире все чаще происходят сильные ливни, паводки, сели, оползни, периоды экстремальной жары. Изменение климата усиливает эти явления, поэтому своевременное получение точной информации становится критически важным.

Чем раньше специалисты получают достоверные данные о происходящих изменениях, тем больше времени остается для предупреждения профильных служб, органов власти и населения. Современные прогнозы - это уже не просто информация о погоде, а инструмент обеспечения безопасности людей.

- Почему традиционных методов наблюдений сегодня уже недостаточно?

- За последние годы объем гидрометеорологической информации вырос многократно. Если раньше специалисты работали преимущественно с данными отдельных метеостанций, то сегодня необходимо одновременно анализировать информацию из множества источников: метеорологических, гидрологических, гляциологических наблюдений, а также спутниковых данных. Причем получать и обрабатывать эту информацию необходимо практически в режиме реального времени.

Традиционные методы уже не позволяют эффективно работать с такими объемами информации. Поэтому цифровые технологии становятся необходимостью. Они позволяют автоматизировать сбор и обработку данных, повысить точность прогнозов и значительно сократить время подготовки информации для принятия решений.

- Какое значение имеет подготовка лаборатории Кыргызгидромета к международной аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025?

- Модернизация касается не только закупки нового оборудования. Не менее важная задача - обеспечить высокое качество измерений. Одним из ключевых направлений стала подготовка поверочно-калибровочной лаборатории Кыргызгидромета к международной аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025. Этот стандарт подтверждает, что лаборатория обладает необходимым оборудованием, современными методиками и квалифицированными специалистами для проведения точных измерений.

После получения аккредитации результаты калибровки приборов будут соответствовать международным требованиям. Это позволит повысить надежность всей государственной системы наблюдений, а в перспективе оказывать такие услуги другим государственным учреждениям и научным организациям. Самое главное - возрастет доверие к данным, которые используются при прогнозировании опасных природных процессов и принятии решений в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций.

- В Кыргызстане создается Национальная система мониторинга ледников. Как она будет работать?

- Это один из самых масштабных проектов последних лет. Речь идет не о создании новой структуры, а о формировании единой системы, которая объединит наблюдения, научные исследования, обработку информации и обмен данными между профильными организациями.

Координирующую роль будет выполнять Кыргызгидромет. В работе также участвуют Департамент мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, Тянь-Шанский международный научный центр и Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук.

Каждое из этих учреждений обладает собственными компетенциями и многолетним опытом. В рамках новой системы они будут проводить регулярные полевые наблюдения, собирать данные, выполнять научный анализ и моделирование, а затем обмениваться результатами в едином информационном пространстве.

Национальная система мониторинга ледников будет интегрирована с Единой системой комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Благодаря этому информация сможет использоваться не только в научных исследованиях, но и для оценки природных рисков, разработки прогнозов и принятия практических решений.

В настоящее время проект находится на подготовительном этапе. Уже утверждено техническое задание на проведение анализа профильных организаций и разработку технико-экономического обоснования системы, начаты конкурсные процедуры.

Параллельно продолжается укрепление материально-технической базы. Кыргызгидромет уже получил автомобили высокой проходимости, снегоход, современные компьютеры и защищенные полевые ноутбуки. Аналогичное оборудование передано Тянь-Шанскому международному научному центру для проведения экспедиционных исследований.

Главная задача проекта - объединить ранее разрозненные наблюдения в единую систему. Для этого недостаточно установить современное оборудование. Необходимы единые методики наблюдений, постоянный обмен информацией и тесное взаимодействие всех участников.

- Насколько важна международная поддержка в реализации этих проектов?

- Она играет очень большую роль. Проект KG RESILAND последовательно укрепляет как технический, так и институциональный потенциал Кыргызгидромета.

Мы уже получили современные компьютеры и полевые ноутбуки для Управления гляциологии, а также снегоход, который позволит нашим специалистам безопасно работать в труднодоступных высокогорных районах. Одновременно модернизируется Центр сбора данных наблюдений и совершенствуется система обработки информации.

Все это существенно повышает возможности службы по оперативному мониторингу природных процессов.

- Почему сегодня профилактика чрезвычайных ситуаций считается более эффективной, чем ликвидация их последствий?

- Любая ликвидация последствий стихийных бедствий требует огромных финансовых и человеческих ресурсов. Это спасательные работы, восстановление дорог, мостов, инженерной инфраструктуры, жилья. Но самое страшное - человеческие жизни невозможно вернуть.

Именно поэтому современная система управления рисками строится прежде всего на предупреждении. Если заранее определить наиболее уязвимые территории, своевременно предупредить службы и население, подготовить необходимые защитные мероприятия, последствия даже очень опасных природных явлений можно значительно снизить.

Для государства это означает более эффективное использование ресурсов, для экстренных служб - возможность действовать по заранее подготовленным алгоритмам, а для жителей страны - снижение угрозы жизни, здоровью и имуществу.

Сегодня профилактика становится главным инструментом обеспечения безопасности, а современные системы мониторинга и прогнозирования - основой этой работы.