МЧС: число селей в Кыргызстане достигло рекордного уровня за десятилетия

В первом полугодии 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано более 340 селевых потоков - это рекордный показатель за последние 30–40 лет. Об этом сообщили представители МЧС и Кыргызгидромета на брифинге в пресс-центре Спутник, посвященном ситуации с селями, изменению климата и безопасности граждан.

По данным МЧС, с начала года в результате схода селей погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Из опасных зон были эвакуированы 236 человек.

Селевые потоки нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Повреждены автомобили, дороги и 75 опор линий электропередачи. Пострадали 668 гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли шесть лошадей и 336 голов домашней птицы. Предварительный материальный ущерб оценивается в 399 млн сомов.

Как сообщил начальник Управления оперативного реагирования МЧС Темирбек уулу Кубаныч, в настоящее время ситуация в стране остается стабильной, а аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Директор Гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев отметил, что увеличение количества селевых потоков связано сразу с несколькими факторами.

"Ежегодно наши специалисты обследуют опасные участки и фиксируют рост их активности. На это влияют интенсивные ливневые осадки, ускоренное таяние снега и ледников, а также хозяйственная деятельность человека. Если раньше в потенциально опасных ущельях не было жилых построек, то сегодня населенные пункты расширяются, а селезащитные сооружения имеются далеко не везде", - сказал он.

По его словам, в Кыргызстане насчитывается более 1200 потенциально опасных участков, при этом свыше 200 тысяч домохозяйств проживают в зонах возможного воздействия селей.

Сакыев подчеркнул, что климатические изменения уже оказывают заметное влияние на природные процессы.

"Весна в этом году наступила раньше обычного, температурные показатели были выше нормы, что привело к более интенсивному таянию снега и активизации камнепадов и селевых процессов", - отметил он.

По словам главы Кыргызгидромета, средняя глобальная температура уже приблизилась к росту почти на 2 градуса, тогда как ранее критическим считался уровень в 1,5 градуса. Для горного Кыргызстана это означает увеличение риска прорыва высокогорных озер, оползней, камнепадов и селей.

Дополнительными факторами риска специалисты называют деградацию ледников, ухудшение состояния пастбищ и сокращение лесного фонда. В связи с этим государству необходимо заранее адаптировать инфраструктуру к новым климатическим условиям и учитывать природные риски при строительстве в предгорных и горных районах.

В МЧС также считают, что в будущем частота и интенсивность селевых потоков будут увеличиваться.

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Нурсултан Беренбеков сообщил, что за последние годы изменилась не столько география селевых потоков, сколько их повторяемость.

"Опасные участки хорошо известны, однако теперь на отдельных бассейнах селевые потоки могут происходить по несколько раз за сезон. Кроме того, все чаще причиной становятся локальные ливни, когда за короткое время выпадает 30–50 миллиметров осадков", - пояснил он.

По его словам, около 40 процентов ущерба от селей приходится на автомобильные дороги. При этом большинство погибших во время подобных чрезвычайных ситуаций находятся именно в транспортных средствах.

В МЧС также прокомментировали распространившиеся в социальных сетях сообщения о возможном переливе Большого Чуйского канала. В ведомстве заверили, что угрозы нет, поскольку канал работает в регулируемом режиме и находится под постоянным контролем.

Ледники продолжают сокращаться

По данным Кыргызгидромета, площадь ледников в Кыргызстане за последние годы сократилась примерно на 16 процентов.

В стране насчитывается 9959 ледников общей площадью около 6 тысяч квадратных километров. При этом увеличение их количества связано не с ростом ледников, а с распадом крупных ледников на более мелкие.

Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Таласской области, где площадь ледников уменьшилась на 20–22 процента.

Специалисты предупреждают, что дальнейшее потепление приведет к исчезновению части ледников на высотах ниже 4 тысяч метров, а при сохранении нынешних темпов изменения климата процесс затронет и более высокогорные ледники. Это может вызвать дефицит воды, рост числа прорывов высокогорных озер и увеличение количества селевых потоков.

Система оповещения модернизируется

В МЧС сообщили, что в стране развивается система раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Информация поступает с метеостанций, гидропостов и датчиков мониторинга опасных природных процессов. Для обработки данных постепенно внедряются технологии искусственного интеллекта. После анализа информации сигнал передается в Центр управления в кризисных ситуациях, а затем население оповещается через SMS, системы громкоговорителей, теле- и радиоперехват.

Кроме того, используются современные сенсоры, беспилотники и автоматизированные системы наблюдения, позволяющие более точно прогнозировать возникновение опасных процессов.

Почти три тысячи объектов построены в опасных зонах

В МЧС сообщили, что продолжается работа по выявлению объектов, расположенных в водоохранных и селеопасных зонах.

В 2025 году специальная комиссия выявила 2944 объекта, построенных с нарушениями. Около половины из них уже демонтированы, остальные материалы переданы в правоохранительные органы. Теперь при предоставлении земельных участков в аренду обязательно требуется заключение о наличии либо отсутствии природных рисков.