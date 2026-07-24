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МЧС: число погибших на воде в Кыргызстане выросло почти на 30%

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- Светлана Лаптева
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На брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан представители МЧС сообщили, что с начала года в республике на водоемах погибли 74 человека. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 57 погибших. Таким образом, число трагических случаев выросло почти на 30%.

По данным ведомства, среди погибших большинство составляют мужчины и дети. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке.

В МЧС связывают рост числа несчастных случаев с аномально жаркой погодой, из-за которой больше людей отправляются отдыхать к рекам и водоемам. Однако основной причиной трагедий специалисты называют несоблюдение правил безопасности.

Как отметили в ведомстве, во всех официально оборудованных местах для купания организованы круглосуточные дежурства спасателей. Кроме того, совместно с сотрудниками МВД и местными органами власти проводятся патрулирование и профилактическая работа с отдыхающими.

МЧС призывает граждан купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в поймы рек, не употреблять алкоголь во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.


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URL: https://www.vb.kg/460367
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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