На проспекте Аалы Токомбаева высадили первые 160 крупномерных акаций

В Бишкеке продолжаются работы по озеленению проспекта Аалы Токомбаева в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев. В выездном мероприятии принял участие мэр города Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В настоящее время муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" благоустраивает участок проспекта от улицы Чортекова до улицы Алыкулова. На разделительной полосе уже выполнены подготовительные работы: понижен уровень грунта и смонтирована современная система орошения, которая обеспечит необходимый уход за зелеными насаждениями.

На сегодняшний день специалисты предприятия высадили 160 крупномерных штамбовых акаций с закрытой корневой системой. Для защиты от ветровой нагрузки деревья обернули мешковиной и закрепили специальными растяжками. Все работы выполняются с соблюдением агротехнических требований, что должно способствовать успешной приживаемости растений.

Во время выезда Айбек Джунушалиев поручил ответственным службам обеспечить качественный уход за высаженными деревьями, уделив особое внимание их своевременному и регулярному поливу.

После завершения посадки деревьев на этом участке также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и выполнить дополнительные работы по благоустройству.