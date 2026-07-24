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На проспекте Аалы Токомбаева высадили первые 160 крупномерных акаций

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке продолжаются работы по озеленению проспекта Аалы Токомбаева в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев. В выездном мероприятии принял участие мэр города Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В настоящее время муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" благоустраивает участок проспекта от улицы Чортекова до улицы Алыкулова. На разделительной полосе уже выполнены подготовительные работы: понижен уровень грунта и смонтирована современная система орошения, которая обеспечит необходимый уход за зелеными насаждениями.

На сегодняшний день специалисты предприятия высадили 160 крупномерных штамбовых акаций с закрытой корневой системой. Для защиты от ветровой нагрузки деревья обернули мешковиной и закрепили специальными растяжками. Все работы выполняются с соблюдением агротехнических требований, что должно способствовать успешной приживаемости растений.

Во время выезда Айбек Джунушалиев поручил ответственным службам обеспечить качественный уход за высаженными деревьями, уделив особое внимание их своевременному и регулярному поливу.

После завершения посадки деревьев на этом участке также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и выполнить дополнительные работы по благоустройству.


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URL: https://www.vb.kg/460368
Теги:
мэрия, ШОС, озеленение, Бишкек
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