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После ДТП в Суусамырской долине на почву попало до 5 тонн мазута

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В Суусамырской долине в результате дорожно-транспортного происшествия на почву разлилось ориентировочно 4-5 тонн мазута. По факту нарушения виновному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч сомов.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, инспекторы Чуйского регионального управления обследовали участок на 205-м километре автодороги Бишкек - Ош.

По данным ведомства, грузовой автомобиль, перевозивший мазут, попал в ДТП и опрокинулся, в результате чего произошел разлив нефтепродукта.

В отношении виновного лица применены меры административного воздействия в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В Службе экологического и технического надзора сообщили, что контрольные мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности, продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/460369
Теги:
ДТП, Чуйская область, Минприродресурсов
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