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Минздрав проведет региональные круглые столы по вопросам здоровья населения

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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проводит во всех областях страны серию круглых столов на тему "Общественное здравоохранение Кыргызстана: достижения, инновации и перспективы". По итогам региональных обсуждений в сентябре 2026 года состоится расширенное заседание с участием депутатов Жогорку Кенеша, представителей Кабинета Министров, государственных органов и партнеров.

Как сообщили в Минздраве, главная цель встреч - укрепление межсекторального взаимодействия, обсуждение актуальных вопросов развития общественного здравоохранения, совершенствование профилактических программ и обмен успешными региональными практиками.

В мероприятиях принимают участие представители государственных органов, органов местного самоуправления, системы общественного здравоохранения, образовательного и научного сообщества, а также международных организаций и партнеров.

Особое внимание уделяется реализации инициативы Министерства здравоохранения "40 район, 40 долбоор, 40 кадам, 40 чечим", направленной на усиление межведомственного взаимодействия, повышение эффективности профилактической работы и развитие системы общественного здравоохранения в регионах.

В ходе круглых столов представители районов представляют результаты своей работы, обозначают существующие проблемы и предлагают пути их решения. По итогам обсуждений формируются рекомендации и принимаются резолюции, определяющие дальнейшие шаги по реализации инициативы.

В Минздраве отметили, что проведение серии круглых столов соответствует приоритетам государственной политики в сфере охраны здоровья населения, закрепленным в Программе развития Кыргызской Республики до 2030 года, и осуществляется во исполнение протокольного поручения Координационного совета по общественному здравоохранению при Кабинете Министров.

Серия круглых столов проводится Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при технической поддержке ЮНИСЕФ.


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URL: https://www.vb.kg/460370
Теги:
Минздрав, ЮНИСЕФ, Кыргызстан, здоровье
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