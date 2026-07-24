В 21 образовательном госучреждении КР внедрят экологичное отопление

Представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провели встречи с экспертами Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), на которых обсудили дальнейшую реализацию проекта "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике".

Как сообщили в министерстве, стороны рассмотрели меры по снижению выбросов, совершенствованию системы управления качеством воздуха, а также внедрение экологически чистых систем отопления в 21 государственном образовательном учреждении.

Кроме того, проект предусматривает проведение обучающих мероприятий и обмен международным опытом в сфере охраны окружающей среды.

По итогам встреч представители Минприроды и KOICA подтвердили готовность продолжить сотрудничество для успешной реализации проекта.