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Более 450 иностранцев выдворены из Кыргызстана по решениям судов

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Правоохранительные органы Кыргызстана призвали иностранных граждан строго соблюдать законодательство республики, уважать национальные традиции и нормы общественного поведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, за нарушение миграционного законодательства по решениям судов из Кыргызстана выдворены более 450 иностранных граждан. К административной ответственности привлечены свыше 7900 человек, общая сумма наложенных штрафов превысила 65 млн сомов. Еще 39 человек привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, меры административного воздействия применены к ряду организаций, привлекавших иностранных граждан с нарушением требований законодательства.

В ГУВД Бишкека сообщили, что сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия. За последние дни они прошли в 12 строительных компаниях с участием более 1500 иностранных граждан, большинство из которых являются гражданами Китайской Народной Республики.

Во время встреч иностранным гражданам разъясняют требования законодательства Кыргызстана, напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок, уважать культуру и традиции страны пребывания, а также предупреждают об ответственности за совершение правонарушений.

Также ежедневно с 21:00 до 02:00 сотрудники милиции проводят аналогичные профилактические мероприятия в увеселительных заведениях Бишкека для предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка.


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URL: https://www.vb.kg/460372
Теги:
МВД, нарушения, суд, Кыргызстан, депортация трудовых мигрантов, милиция
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