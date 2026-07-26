Исследование: молодежь Кыргызстана все чаще узнает об исламе через соцсети

Социальные сети все заметнее влияют на то, как молодые кыргызстанцы узнают об исламе, соблюдают религиозные практики и формируют представление о том, что означает быть "хорошим мусульманином". К такому выводу пришла исследовательница Университета имени Гете Бактыгуль Шабдан. Свой доклад о женщинах - мусульманских Instagram-блогерах в Кыргызстане она представила 22 июля на конференции Европейской ассоциации социальных антропологов EASA 2026.

По словам исследовательницы, после распада СССР интерес к исламу в Центральной Азии значительно вырос, однако нехватка религиозных знаний сохранилась. На этом фоне Instagram и другие социальные платформы стали важными источниками информации о религии для молодежи.

Во время полевого исследования в мечети имени имама Сарахси в Бишкеке Шабдан выяснила, что многие женщины узнавали о лекциях через Instagram. По словам одной из участниц исследования, без страницы мечети в социальной сети религиозные мероприятия не смогли бы собрать столько посетительниц.

Исследовательница отмечает, что интернет фактически расширил деятельность мечети за пределы ее здания: объявления о лекциях и религиозных мероприятиях распространяются онлайн и привлекают новых участников.

В опросе приняли участие 200 молодых людей, преимущественно в возрасте от 18 до 22 лет. Среди них 161 женщина, 38 мужчин, еще один участник не указал пол.

Среди 193 респондентов, ответивших на вопрос о намазе, 72% сообщили, что не совершают ежедневную молитву, а 28% заявили, что совершают ее. Среди тех, кто практикует намаз, 78,3% молятся пять раз в день.

Посещение мечетей также оказалось не самой распространенной практикой. Из 185 участников исследования 80,5% сообщили, что не посещают мечеть. Регулярно приходят на пятничную молитву только 5,7% опрошенных.

При этом понятие "мусульманская молодежь" в исследовании не означает исключительно глубоко религиозных людей. Многие молодые кыргызстанцы считают себя мусульманами благодаря семейной и культурной принадлежности, даже если не совершают намаз, не посещают мечеть и не соблюдают все религиозные предписания.

По наблюдениям Бактыгуль Шабдан, мусульманские блогеры формируют представление об исламском образе жизни через одежду, повседневные привычки, моральные наставления и представления о благополучии.

Аудитория не просто смотрит такой контент, а соотносит его со своей жизнью и выбирает собственные способы следования религиозным нормам.

Исследовательница подчеркивает, что цифровая религиозность не остается только в интернете. Контент блогеров и публикации в социальных сетях могут влиять на реальные практики - посещение лекций, молитву, ношение хиджаба, выбор халяльной продукции и участие в религиозной жизни.