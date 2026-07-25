От Малайзии до Кыргызстана: дипфейки на службе шантажистов

Технологии генеративного искусственного интеллекта окончательно вышли из разряда безопасных развлечений. Массовый скандал в Малайзии показал, что от гибридной атаки с применением поддельных видео сегодня не застрахован никто - от рядового гражданина до высокопоставленного чиновника.

Политическая элита этой азиатской страны столкнулась с беспрецедентной веерной атакой. Сразу нескольким депутатам парламента, вице-министрам и региональным чиновникам поступили сообщения с одинаковым ультиматумом, в котором злоумышленники требовали перевести 100 тысяч долларов США по QR-коду либо смириться с публикацией якобы компрометирующих интимных видеороликов. К каждому письму прилагались качественные скриншоты этого "компромата".

Среди тех, кто получил угрозы, оказался и сам министр коммуникаций Малайзии Фахми Фадзиль. По его словам, расследование быстро выявило системный характер атаки, ведь все сообщения рассылались с одного электронного адреса, текст писем был абсолютно идентичен, а в качестве жертв выбирались исключительно публичные фигуры. Власти квалифицировали произошедшее как спланированную преступную акцию, к расследованию которой уже подключились киберполиция и международные IT-гиганты.

Масштаб инцидента заставил специалистов вновь заговорить о невероятной доступности технологий подделки. Если раньше создание правдоподобного видеомонтажа требовало дорогого оборудования и месяцев работы профессионалов, то сегодня сгенерировать дипфейк может любой злоумышленник с помощью доступных онлайн-сервисов за считаные минуты. Нейросети достаточно лишь нескольких реальных фотографий или короткой аудиозаписи из соцсетей, чтобы заставить человека сказать или сделать на видео всё что угодно.

Подобный прецедент стал лишь тревожным сигналом для всего мира, ведь схемы цифрового вымогательства быстро масштабируются и легко адаптируются под любых жертв, независимо от их статуса и страны проживания. Схожие случаи использования ИИ-технологий для обмана уже фиксировались и в Кыргызстане, где в соцсетях всё чаще появляются поддельные видео с первыми лицами государства и публичными людьми.

В связи с этим специалисты по кибербезопасности призывают к предельной бдительности и рекомендуют строгий алгоритм действий на случай подобной атаки. Главное правило заключается в том, чтобы ни в коем случае не вступать в переговоры и не переводить деньги, так как вымогатели никогда не останавливаются после первого платежа. Вместо этого необходимо сразу зафиксировать все доказательства, сделав скриншоты сообщений, сохранив технические заголовки писем и реквизиты кошельков, после чего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, ведь такие действия напрямую квалифицируются как вымогательство. Параллельно с этим стоит сделать упреждающий шаг и предупредить близких, коллег и аудиторию о готовящейся цифровой фальсификации, что практически полностью обесценивает попытки шантажа.