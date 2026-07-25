В Бишкеке дали старт разработке нового закона о психологической помощи

В Кыргызстане начала работу межведомственная рабочая группа по разработке проекта закона "О психологической деятельности и психологической помощи". Созданная приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, она призвана подготовить правовую основу для регулирования этой сферы.

В состав группы вошли представители государственных органов, системы здравоохранения, образовательных и научных организаций, профессиональных объединений, гражданского сектора, а также практикующие специалисты и эксперты-психологи. Возглавил ее исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков.

Перед экспертами стоит задача разработать сам законопроект и подготовить предложения по внесению изменений в смежные законодательные акты Кыргызской Республики.

Старт работе был дан на консультативной встрече и первом заседании рабочей группы, которые прошли в Бишкеке. В обсуждении приняли участие представители государственных структур, профессионального и научного сообщества, гражданского сектора и международных организаций.

Участники обсудили международный опыт и вызовы, с которыми сталкивается сфера психологической помощи в Кыргызстане. Несмотря на то что это направление активно развивается, специалисты сходятся во мнении, что стране необходимы четкие законодательные ориентиры: определение официального статуса психолога, требования к квалификации, стандарты качества услуг и защита прав граждан.

Заведующий кафедрой психологии КРСУ Автандил Адыкулов сделал акцент на необходимости провести четкую грань между психологической и психиатрической помощью. Он напомнил, что психологическая поддержка оказывается психически здоровым людям, поэтому принципиально важно законодательно развести понятия консультации и психиатрического лечения.

В свою очередь, директор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, при Департаменте образования мэрии Бишкека Динара Давлетбаева обратила внимание на риски, связанные с псевдоспециалистами. По ее словам, сегодня психологические услуги нередко оказывают люди без профильного образования. Это создает серьезную угрозу для клиентов и особенно опасно для детей, которые после работы с некомпетентными "экспертами" могут оказаться в еще более тяжелом состоянии.

Завершить разработку законопроекта планируется до 20 сентября 2026 года. Ожидается, что документ станет фундаментом для формирования единой и эффективной системы психологической помощи в стране.

Напомним, ранее в беседе с VB.KG депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева отмечала, что необходимость в таком документе возникла из-за разрозненности норм и отсутствия единых стандартов. Основная цель будущего рамочного закона - не создать лишние административные барьеры и не вмешаться в сферу медицины или психиатрии, а закрепить правовой статус психологов, гарантировать клиентам конфиденциальность, безопасность и соблюдение профессиональной этики с учетом реалий Кыргызстана.