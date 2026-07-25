Закон о психологической помощи КР создаст единые правила для всей системы

Руководитель межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона "О психологической деятельности и психологической помощи", исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков рассказал о задачах комиссии и необходимости принятия нового документа.

По его словам, сегодня в Кыргызстане отсутствует единая нормативная база, регулирующая сферу психологической помощи. При этом во многих странах уже действуют подобные законы.

"Мы изучаем опыт других государств. Такие законы уже приняты в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Беларуси, а также разрабатываются в других странах. Кыргызстану также необходима единая законодательная база в этой сфере", - отметил Ажибеков.

Он подчеркнул, что психологическая деятельность охватывает разные направления и не ограничивается только сферой здравоохранения.

"Психология - это не только медицина. Есть педагогическая, юридическая, военная и другие отрасли психологии. Однако многие воспринимают психологическую помощь исключительно как часть здравоохранения. Закон должен четко определить понятия и разграничить сферы применения психологической деятельности", - пояснил руководитель рабочей группы.

По словам Ажибекова, новый закон также должен защитить граждан от некачественных услуг.

"Оказывать психологическую помощь должны квалифицированные специалисты. Главный принцип - не навредить. Человек, который работает психологом, должен иметь соответствующее образование и понимать пределы своей профессиональной компетенции", - сказал он.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители государственных органов, системы здравоохранения, образования, научного сообщества и профессиональных объединений.

"Мы постарались включить представителей всех отраслей, которые связаны с психологической помощью. Это и образовательные учреждения, готовящие специалистов, и ведомства, где психологи непосредственно работают с населением", - отметил Ажибеков.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено вопросам подготовки кадров и единым требованиям к образованию психологов. В частности, специалисты, работающие в медицинской сфере, должны иметь дополнительную подготовку по медицинской психологии.

Ажибеков отметил, что будущий закон станет основой для разработки отраслевых нормативных документов.

"Сначала необходимо принять рамочный закон, а затем каждое профильное ведомство сможет разработать собственные нормативные акты, которые определят стандарты работы, требования к специалистам, их полномочия, цели и ответственность", - пояснил он.

Рабочая группа планирует изучить международный опыт, провести консультации с профессиональным сообществом и подготовить законопроект для дальнейшего обсуждения. По мнению Ажибекова, важную роль в этом процессе должно сыграть информирование общества о целях и содержании будущего закона.