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Динара Давлетбаева: Непрофессиональные психологи причиняют вред детям

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- Светлана Лаптева
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Директор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, при Департаменте образования мэрии Бишкека Динара Давлетбаева считает, что принятие закона "О психологической деятельности и психологической помощи" давно назрело. По ее словам, отсутствие четких требований к специалистам позволяет людям без профильного образования называть себя психологами и работать с населением, что нередко приводит к тяжелым последствиям.

"Сегодня в информационном пространстве очень много людей, которые называют себя психологами, рекламируют свои услуги, проводят семинары и консультируют. При этом многие из них не имеют даже базового профессионального образования", - отметила Давлетбаева.

Она рассказала, что сотрудники центра регулярно сталкиваются с последствиями такой "помощи":

"К нам нередко поступают дети, которые до этого уже консультировались у так называемых психологов. Пока ребенок доходит до профильных специалистов, его состояние становится настолько тяжелым, что он уже нуждается в психиатрическом лечении. Бывали случаи, когда помочь было практически невозможно, потому что время оказалось упущено", - поделилась она.

По мнению Давлетбаевой, главная задача будущего закона - не запретить психологическую практику, а навести в этой сфере порядок.

"Речь не идет о запретах. Необходимо установить понятные требования к специалистам, чтобы психологическую помощь оказывали только квалифицированные кадры. Как врач не может лечить без медицинского образования, так и психолог должен иметь соответствующую подготовку. От психологического здоровья человека во многом зависит и его физическое состояние, поэтому дилетантство здесь недопустимо", - подчеркнула эксперт.

Давлетбаева добавила, что деятельность непрофессионалов наносит обществу двойной ущерб:

"Они не только причиняют вред людям, но и подрывают доверие к профессии в целом. Столкнувшись с некомпетентностью, человек решает больше никогда не обращаться к специалистам. В итоге дискредитируется вся система психологической помощи", - пояснила эксперт.

Она также обратила внимание на финансовую сторону вопроса: психологические консультации стоят недешево, поэтому граждане должны быть уверены, что платят за квалифицированную помощь.

"Главная задача - сделать так, чтобы люди получали качественные и безопасные услуги. Именно для этого необходимо юридически упорядочить психологическую деятельность", - заключила Динара Давлетбаева.


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URL: https://www.vb.kg/460383
Теги:
закон, психическое здоровье, Кыргызстан
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