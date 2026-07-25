Автандил Адыкулов: Нужно разграничить психологию и психиатрию

Заведующий кафедрой психологии Кыргызско-Российского Славянского университета и член рабочей группы от научного сообщества Автандил Адыкулов считает, что принятие закона "О психологической деятельности и психологической помощи" позволит создать понятные правила работы и устранить существующие правовые пробелы.

По его словам, психологическая помощь в стране становится всё более востребованной. В Кыргызстане растет число специалистов, а вузы - в том числе КРСУ - активно готовят бакалавров и магистров по различным направлениям психологического консультирования.

"Психологическая помощь сегодня крайне актуальна. Всё больше людей обращаются за консультациями, а образовательные учреждения расширяют подготовку кадров. Поэтому появление профильного закона - это своевременный шаг", - отметил Адыкулов.

Одним из принципиальных положений будущего документа эксперт считает четкое разграничение психологической и психиатрической помощи:

"Психологическая консультация оказывается психически здоровым людям. Человек сам принимает решение обратиться к специалисту, чтобы справиться со стрессом, жизненными трудностями или эмоциональным напряжением. Это совершенно иная сфера, чем психиатрия, которая относится к системе здравоохранения и предназначена для пациентов с психическими расстройствами", - пояснил он.

Автандил Адыкулов добавил, что современный ритм жизни и высокий уровень стресса делают психологическую поддержку естественной потребностью общества. В то же время он убежден, что новые требования к профессии должны вводиться поэтапно:

"Если сразу после принятия закона обязать всех практикующих психологов получать сертификаты или проходить лицензирование, значительная часть специалистов, уже помогающих людям, формально окажется вне правового поля. Поэтому переход к новой системе должен быть постепенным", - подчеркнул заведующий кафедрой.

По его словам, в ходе подготовки законопроекта поступает большое количество предложений от Министерства здравоохранения, системы образования, научного сообщества и частнопрактикующих специалистов.

"Документ требует очень тщательной проработки. По многим статьям уже подготовлены рекомендации. Надеюсь, что в результате совместной работы нам удастся выработать согласованный закон, который станет надежной основой для развития психологической сферы в Кыргызстане", - заключил Адыкулов.