Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 99.08 - 100.07

Роналдо и Роберто Карлос покупают бразильский футбольный клуб

359  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарные футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос станут совладельцами клуба "Интернасьонал Лимейра", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Бразилии.

О сделке сообщил Роберто Карлос, отметив, что проект реализуется совместно с группой партнеров. По его словам, главной целью является развитие регионального футбола, поддержка местных клубов и создание условий для подготовки новых игроков национальной сборной.

"Мы с Роналдо покупаем "Интернасьонал Лимейра" вместе с партнерами. Хотим помочь провинциальным клубам в поиске спонсоров и вернуть региональному футболу былой уровень", - заявил Роберто Карлос.

Роналдо является двукратным чемпионом мира и обладателем двух "Золотых мячей". С 2018 по 2025 год он владел контрольным пакетом акций испанского клуба "Вальядолид". Роберто Карлос - чемпион мира 2002 года, трехкратный победитель Лиги чемпионов и один из самых титулованных защитников в истории мирового футбола.

Ожидается, что новые владельцы сосредоточатся на развитии инфраструктуры клуба, привлечении инвестиций и совершенствовании системы подготовки молодых футболистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460386
Теги:
футбол, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  