Роналдо и Роберто Карлос покупают бразильский футбольный клуб

Легендарные футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос станут совладельцами клуба "Интернасьонал Лимейра", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Бразилии.

О сделке сообщил Роберто Карлос, отметив, что проект реализуется совместно с группой партнеров. По его словам, главной целью является развитие регионального футбола, поддержка местных клубов и создание условий для подготовки новых игроков национальной сборной.

"Мы с Роналдо покупаем "Интернасьонал Лимейра" вместе с партнерами. Хотим помочь провинциальным клубам в поиске спонсоров и вернуть региональному футболу былой уровень", - заявил Роберто Карлос.

Роналдо является двукратным чемпионом мира и обладателем двух "Золотых мячей". С 2018 по 2025 год он владел контрольным пакетом акций испанского клуба "Вальядолид". Роберто Карлос - чемпион мира 2002 года, трехкратный победитель Лиги чемпионов и один из самых титулованных защитников в истории мирового футбола.

Ожидается, что новые владельцы сосредоточатся на развитии инфраструктуры клуба, привлечении инвестиций и совершенствовании системы подготовки молодых футболистов.