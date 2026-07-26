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В Бишкеке откроют Информационный деловой центр Санкт-Петербурга

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке появится Информационный деловой центр Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение подписали 23 июля в Смольном председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и генеральный директор ГК "Аривист", компании-оператора будущего центра, Евгений Кошкаров.

Как сообщили в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, создание Информационного делового центра стало практическим результатом более чем 20-летнего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Кыргызстаном.

Ожидается, что новая площадка поможет петербургским компаниям укрепить позиции на рынке Кыргызстана, наладить новые деловые контакты и способствовать росту взаимной торговли между регионами.

Официальное открытие Информационного делового центра в Бишкеке запланировано на ноябрь 2026 года. Его приурочат к проведению XIV заседания Санкт-Петербургско-Кыргызской межправительственной комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/460387
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан
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