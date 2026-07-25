Захарова: "ШОС объединяет без санкций и принуждения"

Страны присоединяются к Шанхайской организации сотрудничества добровольно, без принуждения и политических условий. Об этом в интервью изданию "Номанд" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая принципы работы ШОС с подходами Европейского союза и НАТО.

По ее словам, государства направляют заявки на вступление в организацию, руководствуясь стремлением к конструктивному сотрудничеству.

"Страны добровольно, без принуждения и без требований направляют заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, руководствуясь конструктивной объединительной повесткой, связанной с преодолением общих вызовов и поиском новых возможностей для взаимодействия", - заявила Захарова.

В качестве противоположного примера она привела Европейский союз и НАТО.

"Посмотрите на Европейский союз. Вот НАТО, Европейский союз, потому что это все равно одна какая-то конгломерация. Кто-то десятилетиями стоит в очереди на вступление туда", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, странам-кандидатам приходится выполнять их многочисленные требования.

"Подпишись, что ты против этого. Возьми на себя обязательства по санкциям против того. Не торгуй с этими, торгуй только с теми. У того бери это, у этого не бери то. Сам поменяй структуру вот до такой степени. Все это сделал - пока все равно не готов на вступление в ЕС. Вот она разница. У ШОС другой поход - добровольность, взаимоуважение, признание равенства перед правом и законом, уважение и сохранение своих традиций, но при этом умение договариваться", - подчеркнула Захарова.