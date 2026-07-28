В Бишкеке стартовал кыргызско-узбекский бизнес-форум

Сегодня в Бишкеке проходит крупный кыргызско-узбекский бизнес-форум "Кыргызстан – Узбекистан: промышленная кооперация, инвестиции и торговля". Мероприятие собрало представителей государственных органов, крупных компаний, аграриев, фармпроизводителей и инвесторов двух стран. Главная цель встречи - укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие совместных производств и расширение экспортных возможностей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Кабмина - министр сельхоза КР Эрлист Акунбеков, глава Нацагентства по инвестициям КР Равшанбек Сабиров, министр экономики КР Бакыт Сыдыков и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Программа форума охватывает сразу несколько ключевых направлений. Участники обсуждают создание совместных предприятий, развитие промышленных зон и наращивание взаимной торговли. Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу - эксперты рассматривают перспективы глубокой переработки сельхозпродукции и внедрение инноваций в аграрный сектор.

Кроме того, одной из важных тем стало обсуждение развития Центральной Азии как регионального фармацевтического хаба, включая локализацию производства лекарств. В работе форума также участвуют представители Узбекско-Кыргызского фонда развития. Ожидается, что по итогам переговоров предприниматели зафиксируют новые договоренности и подпишут пакет совместных соглашений.