Кыргызстан и Россия займутся совместным развитием чесноководства

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики подписало трехстороннее соглашение с Национальным союзом чесноководов России и отечественным кластером "Овощи и бахчевые". Документ нацелен на масштабное развитие чесноководства в республике и выстраивание новых экспортных цепочек с российскими партнерами.

Подписание состоялось по итогам рабочей встречи с участием замминистра сельхоза Мирбека Дуйшеева, российских экспертов, профильных специалистов ведомства, а также местных фермеров и переработчиков. Участники обсудили внедрение современных агротехнологий, обновление фонда посадочного материала, строительство современных хранилищ и развитие переработки продукции прямо внутри страны.

Согласно заключенному соглашению, стороны займутся совместной реализацией агропроектов, обменом практическим опытом и обучением кыргызстанских фермеров. Партнерство позволит повысить урожайность и качество отечественного чеснока, а также наладить бесперебойную логистику для его поставки на российский рынок.