Скандал вокруг ЧМ-2026: Конгресс США проверит отношения главы ФИФА и Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино вызван для дачи показаний в комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий его взаимоотношения с президентом Дональдом Трампом и действия американской администрации во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Расследование возглавляет конгрессмен Джейми Раскин. Он намерен выяснить характер контактов Инфантино с Белым домом и установить, могли ли эти связи повлиять на решения по организации и управлению турниром.

В центре внимания законодателей окажутся контакты между руководством ФИФА и администрацией Трампа, а также роль федеральных ведомств США в вопросах безопасности, логистики и проведения чемпионата мира, который принимают США, Канада и Мексика.

Комитет официально запросил явку Инфантино для дачи показаний и предоставление документов, имеющих отношение к делу. Слушания являются частью масштабной проверки, направленной на оценку прозрачности, подотчетности и возможного политического влияния на организацию турнира.

На данный момент ни ФИФА, ни Джанни Инфантино официально не прокомментировали вызов в Конгресс США. Дата проведения слушаний пока не объявлена.