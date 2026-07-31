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Скандал вокруг ЧМ-2026: Конгресс США проверит отношения главы ФИФА и Трампа

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФИФА Джанни Инфантино вызван для дачи показаний в комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий его взаимоотношения с президентом Дональдом Трампом и действия американской администрации во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Расследование возглавляет конгрессмен Джейми Раскин. Он намерен выяснить характер контактов Инфантино с Белым домом и установить, могли ли эти связи повлиять на решения по организации и управлению турниром.

В центре внимания законодателей окажутся контакты между руководством ФИФА и администрацией Трампа, а также роль федеральных ведомств США в вопросах безопасности, логистики и проведения чемпионата мира, который принимают США, Канада и Мексика.

Комитет официально запросил явку Инфантино для дачи показаний и предоставление документов, имеющих отношение к делу. Слушания являются частью масштабной проверки, направленной на оценку прозрачности, подотчетности и возможного политического влияния на организацию турнира.

На данный момент ни ФИФА, ни Джанни Инфантино официально не прокомментировали вызов в Конгресс США. Дата проведения слушаний пока не объявлена.


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URL: https://www.vb.kg/460512
Теги:
ФИФА, футбол
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