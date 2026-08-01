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Бишкек примет матчи квалификации Кубка Азии AFC U-20

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Филиппин официально снялась с отборочного турнира Кубка Азии AFC U-20 2027 года, в связи с чем Азиатская футбольная конфедерация (AFC) утвердила обновленное расписание матчей для группы "А", которые пройдут в Бишкеке.

В результате отказа филиппинской команды состав участников сократился до трех сборных: за путевку в финальный этап сразятся Кыргызстан, Южная Корея и Ливан. Все игры пройдут на главной спортивной арене столицы - Стадионе имени Долена Омурзакова. После сокращения состава группы каждая встреча приобретает особую важность, поскольку борьба за выход в финальную часть Кубка Азии станет еще более напряженной, а права на ошибку у команд практически не остается.

Согласно новому утвержденному календарю, турнир откроется 31 августа матчем между Ливаном и Южной Кореей. Молодежная сборная Кыргызстана начнет свое выступление 3 сентября встречей против команды Ливана, а в заключительный игровой день, 6 сентября, сыграет против одного из сильнейших представителей азиатского футбола - сборной Южной Кореи. Квалификация станет серьезной проверкой для молодых кыргызстанских футболистов, но проведение матчей в Бишкеке предоставит им отличную возможность сыграть при поддержке своих болельщиков. Кыргызский футбольный союз уже призвал любителей футбола активно поддержать национальную команду на домашних матчах, чтобы помочь сборной использовать преимущество своего поля и завоевать путевку на Кубок Азии 2027 в Китае.


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URL: https://www.vb.kg/460533
Теги:
футбол, Бишкек, Кыргызстан
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