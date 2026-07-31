Президенты стран ЦА и Азербайджана сели за стол переговоров

Сегодня, 31 июля, в Чолпон-Ате проходит неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой также принимает участие Президент Азербайджана.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров лично встретил лидеров стран-участниц: Президентa Азербайджана Ильхама Алиева, Президентa Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президентa Таджикистана Эмомали Рахмона, Президентa Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президентa Узбекистана Шавката Мирзиёева.

После официальной церемонии приветствия и совместного фотографирования главы государств направились в зал заседаний для проведения переговоров.