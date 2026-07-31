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Президенты стран ЦА и Азербайджана сели за стол переговоров

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Сегодня, 31 июля, в Чолпон-Ате проходит неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой также принимает участие Президент Азербайджана.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров лично встретил лидеров стран-участниц: Президентa Азербайджана Ильхама Алиева, Президентa Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президентa Таджикистана Эмомали Рахмона, Президентa Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президентa Узбекистана Шавката Мирзиёева.

После официальной церемонии приветствия и совместного фотографирования главы государств направились в зал заседаний для проведения переговоров.


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URL: https://www.vb.kg/460545
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Туркменистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев
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