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Минфин и АБР запускают климатическое финансирование в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство финансов Кыргызской Республики и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении ОАО "Элдик Банк" технической помощи в размере 1 млн долларов. Средства направят на создание механизма климатического финансирования, который позволит расширить поддержку фермеров, предпринимателей и сельских предприятий, реализующих проекты по адаптации к изменению климата.

Финансирование предоставляется в рамках Пилотной программы по повышению климатической устойчивости (PPCR) Климатических инвестиционных фондов (CIF). На базе ОАО "Элдик Банк" будет создан Механизм финансирования адаптации и устойчивости (ARFF). Также техническая помощь позволит укрепить потенциал банка в области оценки климатических рисков и разработки специализированных финансовых продуктов.

Ожидается, что механизм ARFF расширит доступ сельхозпроизводителей и бизнеса к финансированию проектов, направленных на повышение устойчивости к последствиям изменения климата, рост производительности и сохранение источников средств к существованию.

Заместитель министра финансов Кыргызской Республики Нурбек Акжолов отметил, что совместный проект с АБР позволит объединить усилия государства, международных партнеров и финансового сектора для формирования устойчивой основы по привлечению долгосрочных инвестиций в приоритетные климатические проекты страны.

Директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву заявил, что при поддержке Климатических инвестиционных фондов создается механизм, благодаря которому климатическое финансирование станет доступнее фермерам, предпринимателям и местным сообществам, сталкивающимся с возрастающими климатическими рисками. По его словам, укрепление потенциала ОАО "Элдик Банк" и формирование портфеля жизнеспособных инвестиционных проектов будут способствовать привлечению средств для обеспечения водной безопасности, устойчивого производства продовольствия и экономического роста.

Директор Группы по новым направлениям деятельности Управления энергетического сектора АБР Синди Тиангко отметила, что новый механизм станет инновационным инструментом финансирования климатической адаптации в Кыргызстане. По ее словам, партнерство с одним из ведущих финансовых учреждений страны позволит направлять климатическое финансирование непосредственно предприятиям и одновременно укреплять долгосрочный потенциал ОАО "Элдик Банк" в области поддержки инвестиций в повышение устойчивости.

Член Правления ОАО "Элдик Банк" Айджан Кариева подчеркнула, что сотрудничество с АБР и Климатическими инвестиционными фондами позволит расширить возможности финансирования для фермеров и предпринимателей. Это поможет им инвестировать в современные технологии, повышающие устойчивость и конкурентоспособность, а также создавать новые возможности для роста.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено потенциальным заемщикам, включая предприятия, возглавляемые женщинами. Для них предусмотрена целевая консультационная поддержка, которая поможет оценить преимущества климатически устойчивых технологий и подготовить жизнеспособные инвестиционные предложения.

Кроме того, техническая помощь будет содействовать формированию портфеля адаптационных проектов, которые в дальнейшем смогут получить финансирование через механизм ARFF. В долгосрочной перспективе инициатива направлена на создание устойчивой модели климатического кредитования и расширение инвестиций в повышение устойчивости финансового сектора Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/460548
Теги:
АБР, Министерство финансов, Кыргызстан, фермеры, климат
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