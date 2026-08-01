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В Бишкеке будет издан первый том книги Си Цзиньпина на кыргызском языке

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- Нина Ничипорова
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Издательский дом "Синьхуа" и кыргызское издательство "ОсОО Женвен" на саммите СМИ и аналитических центров ШОС-2026 обменялись экземплярами договора о передаче авторских прав на издание первого тома книги "Государственное управление Китая при Си Цзиньпине" на кыргызском языке, сообщает Синьхуа.

Первый том книги "Государственное управление Китая при Си Цзиньпине", подготовленный информационным агентством "Синьхуа", включает 26 развернутых очерков и 41 фотографию. Издание отражает великие практические достижения Китая под руководством Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и в полной мере демонстрирует мощь истины и силу идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху на практике.

Книга познакомит общественность Кыргызстана с выдающимися достижениями великой практики в Китае и опытом государственного управления ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин. Издание также ярко показывает Си Цзиньпина как лидера крупной политической партии и крупной страны, государственного деятеля мирового уровня и будет способствовать дальнейшему укреплению общественной основы китайско-кыргызских отношений.

Ранее английская, арабская и русская версии книги "Государственное управление Китая при Си Цзиньпине" были презентованы в Женеве, Каире и Санкт-Петербурге. Кроме того, в Афинах было подписано соглашение о передаче авторских прав на издание книги на греческом языке.


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URL: https://www.vb.kg/460552
Теги:
Китай, книги, кыргызский язык, Кыргызстан
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