Великобритания вложит £8,4 млрд в постройку новых атомных подлодок

Правительство Великобритании приняло решение направить 8,4 млрд фунтов стерлингов (почти 9,8 млрд евро) на реализацию очередного этапа национальной программы по созданию атомных подводных лодок класса Dreadnought.

Основной контракт стоимостью 5,9 млрд фунтов стерлингов получит оборонный гигант BAE Systems, которому доверена постройка четырех стратегических ракетоносцев нового поколения. Оставшаяся часть бюджетного финансирования будет распределена среди смежных предприятий цепочки поставок.

В Лондоне рассчитывают, что головной корабль серии - HMS Dreadnought - пройдет все необходимые морские испытания и пополнит боевой состав Королевского ВМФ уже к началу 2030-х годов. Помимо укрепления обороноспособности, масштабный проект рассчитан на долгосрочный экономический эффект: в течение ближайших десяти лет в стране планируется создать около 47 тысяч рабочих мест и существенно расширить программы подготовки молодых технических специалистов.

Текущие ассигнования стали частью более широкого Плана инвестиций в оборону. В общей сложности британские власти намерены выделить свыше 63 млрд фунтов стерлингов на модернизацию ядерного щита, что включает в себя не только проект Dreadnought, но и разработку новых многоцелевых атомных субмарин в рамках трехстороннего альянса AUKUS.