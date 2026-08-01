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Amazon, Microsoft, Google и Meta готовят рекордный разгон расходов на ИИ

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Суммарные инвестиции ключевых американских технологических гигантов - Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) и Meta - в развитие искусственного интеллекта превысили отметку в $1,1 трлн, начиная с момента старта глобального ИИ-бума в 2023 году. К такому выводу пришли журналисты Financial Times, проанализировав финансовую отчетность корпораций.

Эти масштабные вливания отражают кардинальный сдвиг в бизнес-модели IT-сектора. Изначально компании, развивавшие в основном программное обеспечение и сервисы с низкими капитальными затратами, сегодня вынуждены трансформироваться в крупнейших инвесторов в жесткую физическую инфраструктуру. Чтобы удерживать лидерство в гонке нейросетей, Big Tech массово скупает землю, строит гигантские ЦОДы, контрактует вычислительные мощности и энергетические ресурсы.

Только за 2026 год совокупные капиталовложения этой четверки, по расчетам FT, должны достигнуть колоссальных $745 млрд. Основная часть этих средств пойдет на закупку передовых ускорителей, возведение дата-центров и обеспечение их бесперебойным энергоснабжением.

Впрочем, на финансовых рынках этот гигантский аппетит к расходам вызывает смешанные чувства. Эксперты отмечают, что динамика затрат пока даже не думает замедляться. Поэтому главная задача для руководства IT-гигантов сейчас - убедить инвесторов, что гонка за ИИ-инфраструктурой не подорвет их традиционную прибыльность и устойчивость бизнеса, благодаря которым они и добились своего мирового доминирования.


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URL: https://www.vb.kg/460555
Теги:
Искусственный интеллект
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