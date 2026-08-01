В вузах КР появятся студенческие фан-клубы национальной сборной по футболу

Кыргызский футбольный союз (КФС) и Союз болельщиков Кыргызской Республики подписали соглашения о сотрудничестве с организацией Enactus Kyrgyzstan (Enactus KG Teams), направленные на развитие футбольного фанатского движения среди молодежи и студентов.

Церемония подписания состоялась 30 июля в офисе Кыргызского футбольного союза. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков, генеральный директор Союза болельщиков Кыргызстана Талантбек Халжигитов, директор организации "Медиа Маркетинг Групп" Айнура Тюбеева, исполнительный директор Enactus Kyrgyzstan Алтынай Жумабекова и член Совета директоров организации Айбек Жангазиев.

В рамках подписанных соглашений стороны договорились о совместной реализации проекта по развитию культуры поддержки футбола в высших учебных заведениях страны и популяризации футбола среди молодежи.

Одним из основных направлений сотрудничества станет создание университетских фан-клубов, которые будут объединять студентов и помогать развитию организованной поддержки футбольных команд и национальных сборных Кыргызстана.

Кроме того, Enactus Kyrgyzstan будет оказывать содействие в проведении встреч, обучающих мероприятий и различных активностей для участников проекта. Организация также поможет в развитии системы Youth Fan Card, продвижении проекта в университетах и социальных сетях, а также в реализации программы продажи билетов на матчи национальных сборных через студенческие сообщества.

Enactus Kyrgyzstan является частью международной программы Enactus, объединяющей студенческие команды, занимающиеся социальными и предпринимательскими проектами. Организация работает на базе университетов Кыргызстана и поддерживает инициативы молодежи, направленные на улучшение качества жизни общества.

Новое партнерство призвано привлечь больше молодых людей к футболу, укрепить культуру боления в Кыргызстане и создать новые возможности для взаимодействия между футбольными организациями и студенческим сообществом.