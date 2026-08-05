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Мозги вместо нефти: как умные технологии уже меняют жизнь в нашем регионе

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- Светлана Лаптева
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Умные программы сегодня пишут не только в Кремниевой долине или Китае. Молодые ребята из Кыргызстана и соседних стран создают технологии, которые прямо сейчас помогают нам поступать в зарубежные вузы, лечить болезни и сохранять родной язык. Разбираемся, как искусственный интеллект входит в наш дом и почему Центральная Азия больше не задворки IT-мира.

Ещё пару лет назад словосочетание "искусственный интеллект" ассоциировалось со sci-fi фильмами, терминаторами или в лучшем случае с американскими корпорациями вроде Google и Microsoft. Но сегодня ИИ - это не далекое будущее, а инструмент, который помогает нам каждый день. И что самое интересное - его всё чаще создают наши соотечественники.

Пока одни спорят, заберет ли нейросеть у людей работу, энтузиасты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана доказывают: технологии могут служить человеку, упрощая сложнейшие задачи.

Что уже создали наши соседи и земляки?

На самом деле IT-сфера в регионе развивается гораздо быстрее, чем кажется. Причем наши разработчики делают упор на самые жизненные и нужные вещи - здоровье, образование и национальную культуру.

Кыргызстан: ИИ говорит по-кыргызски и помогает учиться

Умный помощник AkylAI. Главная проблема мировых нейросетей - они плохо знают кыргызский язык. Наши программисты решили эту задачу и запустили "Акылай". Это помощник, который умеет общаться, переводить, составлять документы и консультировать на родном языке. Это не просто удобный сервис, а важная защита нашего языка и культуры в эпоху цифры.

Помощник для абитуриентов Admit.ai. Запущенный нашими соотечественницами проект помогает школьникам и студентам находить стипендии, гранты и программы обучения за рубежом. В базе сервиса более 200 тысяч вариантов - больше не нужно сутками сидеть на иностранных сайтах, система всё подберет сама.

Казахстан: искусственный интеллект против инсульта

В Казахстане врачи научили ИИ анализировать снимки КТ при подозрении на инсульт. Программа Cerebra обрабатывает снимки за считанные минуты и помогает докторам заметить даже самые микроскопические изменения в тканях мозга. Это спасает людям жизни, ведь при инсульте на счету каждая минута.

Узбекистан и Таджикистан: образование и честные кредиты

В Таджикистане создали систему Zypl.ai, которая помогает банкам быстро и честно оценивать, можно ли выдавать человеку кредит, снижая риски ошибок. А в Узбекистане с помощью ИИ развивают удобные образовательные сервисы для молодежи и автоматизируют работу местных компаний.

Что мешает нам двигаться еще быстрее?

Идеи и талантливые люди у нас есть. Но чтобы стать настоящим центром технологий, региону нужно решить несколько простых, но важных проблем:

Нехватка специалистов. Хорошие инженеры и математики на вес золота. Их нужно учить и, главное, создавать условия, чтобы они не уезжали за границу.

Нужны инвесторы. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Чтобы превратить классную разработку в международный бизнес, нужны деньги, которых пока не хватает.

Разрыв между теорией и жизнью. Наши университеты пока отдалены от реального бизнеса. Важно, чтобы идеи студентов и ученых не пылились в дипломах, а превращались в приложения в наших смартфонах.

Почему это касается каждого из нас?

Искусственный интеллект для Центральной Азии - это шанс совершить рывок. У нас схожие проблемы: нужно развивать медицину в регионах, давать детям качественное образование, упрощать работу государственным органам, развивать сельское хозяйство и сохранять свои языки.

Если страны региона объединят усилия, а государства и бизнес поддержат молодых IT-специалистов, мы сможем пользоваться своими, родными и безопасными сервисами, а не зависеть от зарубежных разработчиков.

"Вечерний Бишкек" приглашает к разговору!

Мы видим, что тема ИИ вызывает много вопросов: одни боятся остаться без работы, другие не знают, с чего начать обучение, а третьи ищут возможности для инвестиций.

Редакция VB.KG инициирует открытый диалог и приглашает программистов, предпринимателей, преподавателей вузов, студентов и представителей власти принять участие в круглом столе: "Искусственный интеллект в Кыргызстане и Центральной Азии: от разговоров - к реальным технологиям"

  1. Мы планируем простым и честным языком обсудить:
  2. Как нейросети уже сейчас помогают обычным гражданам и малому бизнесу?
  3. Что нужно сделать, чтобы наши талантливые IT-специалисты оставались работать дома?
  4. Какие технологии появятся в Кыргызстане в ближайшие 5 лет?

Если вам есть что сказать или у вас есть свой проект - пишите в редакцию VB.KG. Давайте создавать будущее вместе!


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URL: https://www.vb.kg/460585
Теги:
Кыргызстан, технологии, Искусственный интеллект
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