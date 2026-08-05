В школах Кыргызстана появятся штатные психологи: почему это важное решение

В Кыргызстане в примерные типовые штаты общеобразовательных организаций официально введена должность школьного психолога. Соответствующее решение предусматривает, что количество штатных единиц будет зависеть от численности учащихся: от 0,25 ставки в школах, где обучаются 100–275 детей, до одной полной ставки в школах с 551 и более учениками.

Появление штатных психологов можно назвать одним из наиболее важных решений для системы образования последних лет. До сих пор в большинстве школ обязанности психолога нередко выполняли учителя или социальные педагоги, совмещая эту работу с основной нагрузкой. В результате времени на индивидуальную работу с детьми зачастую не хватало, а сама психологическая помощь носила формальный характер.

Между тем современная школа сталкивается с целым рядом вызовов. Это тревожность, стресс, буллинг, семейные конфликты, проблемы адаптации, эмоциональное выгорание, интернет-зависимость и случаи насилия. Во многих ситуациях именно школьный психолог становится первым специалистом, который способен вовремя заметить проблему и помочь ребенку или направить его к профильным службам.

Наличие профессионального психолога особенно важно потому, что он может работать не только с детьми, но и с родителями и педагогами, помогая предотвращать конфликты, снижать уровень агрессии в школьной среде и создавать безопасную атмосферу для обучения.

Однако эффективность этой инициативы будет зависеть не только от введения новой должности. Важно, чтобы школы получили квалифицированных специалистов с профильным образованием, а их труд достойно оплачивался. Только в этом случае психолог сможет уделять достаточно времени каждому ребенку, а не совмещать несколько функций одновременно.

Стоит отметить, что в Кыргызстане также обсуждается проект закона "О психологической помощи", который должен определить правовые основы оказания психологической помощи населению, требования к специалистам и гарантии качества таких услуг. Введение штатных психологов в школах может стать одним из первых практических шагов по формированию полноценной системы психологической поддержки детей и подростков.