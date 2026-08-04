РК подтвердил готовность укреплять региональное энергопарнерство с КР

Министры энергетики Кыргызстана и Казахстана обсудили сотрудничество в электроэнергетике и координацию в рамках региональных водно-энергетических отношений. Об этом говорится в июльском ESG-дайджесте ЕАБР.

Встреча состоялась 23 июля в Астане.

Отмечается, что отдельное внимание стороны уделили поставкам и транзиту электроэнергии, а также согласованию режимов работы энергетических систем двух стран.

"Стороны также рассмотрели выполнение ранее достигнутых договоренностей. Казахстан подтвердил готовность продолжать сотрудничество с Кыргызстаном для обеспечения надежной работы энергосистем и укрепления регионального энергетического партнерства", - сообщается в информации.