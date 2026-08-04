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РК подтвердил готовность укреплять региональное энергопарнерство с КР

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- Виктория Гунгер
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Министры энергетики Кыргызстана и Казахстана обсудили сотрудничество в электроэнергетике и координацию в рамках региональных водно-энергетических отношений. Об этом говорится в июльском ESG-дайджесте ЕАБР.

Встреча состоялась 23 июля в Астане.

Отмечается, что отдельное внимание стороны уделили поставкам и транзиту электроэнергии, а также согласованию режимов работы энергетических систем двух стран.

"Стороны также рассмотрели выполнение ранее достигнутых договоренностей. Казахстан подтвердил готовность продолжать сотрудничество с Кыргызстаном для обеспечения надежной работы энергосистем и укрепления регионального энергетического партнерства", - сообщается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/460629
Теги:
ЕАБР, Казахстан, энергетика, Кыргызстан
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