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Кыргызстанцам напомнили об уплате налога на имущество

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- Назгуль Абдыразакова
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Гражданам Кыргызстана необходимо уплатить налог на имущество не позднее 1 сентября 2026 года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

До указанной даты необходимо оплатить налог на жилые дома и квартиры, не используемые в предпринимательской деятельности, а также на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Узнать сумму налога, подлежащую уплате в 2026 году, можно в Кабинете налогоплательщика. Там же доступна оплата достаточно сформировать код оплаты или QR-код.

В ГНС напоминают, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,09% от суммы налоговой задолженности.


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URL: https://www.vb.kg/460630
Теги:
ГНС, земельный участок, жилье, налоги в Кыргызстане
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