Почеттино останется главным тренером сборной США до 2030 года

Сборная США по футболу продолжит выступать под руководством Маурисио Почеттино. Федерация футбола США официально объявила о продлении контракта с аргентинским специалистом до 2030 года.

Новое соглашение было подписано несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира 2026 года. Американцы завершили турнир на стадии 1/8 финала, уступив сборной Бельгии со счетом 1:4. После вылета будущее 54-летнего наставника активно обсуждалось, однако стороны приняли решение продолжить сотрудничество.

Почеттино возглавил сборную США два года назад и заявил, что видит большой потенциал в развитии национальной команды.

"За время работы с Федерацией футбола США мы убедились, что у этой команды есть все возможности стать еще сильнее. Поддержка болельщиков во время чемпионата мира вдохновляет нас продолжать движение вперед", - отметил тренер после подписания нового контракта.

До работы со сборной США Почеттино тренировал ряд ведущих европейских клубов, включая "Тоттенхэм", "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Теперь аргентинский специалист продолжит готовить американскую команду к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2030 году.