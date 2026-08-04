США потребовали вывоз иранского урана к ним в страну

США требуют, чтобы Иран разбавил запасы обогащенного урана и вывез их в США или другую страну. Там уран должны утилизировать либо использовать как топливо для атомных электростанций, сообщает New York Times.

Как уточняется, это условие обсуждаемой сделки по урегулированию.

Даже в случае начала переговоров по ядерной программе они могут продлиться до осени или дольше. Некоторые чиновники сомневаются, что сторонам удастся договориться о судьбе урана.

В таком случае США могут заявить, что его запасы останутся под обломками ядерных объектов, разбомбленных в июне 2025 года.