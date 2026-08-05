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Чолпон-Ата примет международный Кубок Азии по триатлону

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- Самуэль Деди Ирие
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В Чолпон-Ате состоится международный турнир по триатлону **2026 VISA Asia Triathlon Cup AG Super Sprint**. Соревнования пройдут 13 сентября 2026 года на территории центра отдыха "Каприз".

Организатором выступает Федерация триатлона Кыргызской Республики. В турнире смогут принять участие любители триатлона в возрастной категории Age Group - мужчины и женщины от 16 лет и старше. При этом профессиональные спортсмены, имеющие действующий статус, к этим соревнованиям допущены не будут.

Участников ожидает формат "Супер Спринт": 300 метров плавания, 10 километров велоэтапа и 2 километра бега. На прохождение всей дистанции спортсменам будет отведено не более 70 минут.

Получить стартовые пакеты участники смогут накануне соревнований - 12 сентября с 16:00 до 20:00 в центре отдыха "Каприз". В день старта регистрационные процедуры начнутся с 7:30, первые заезды стартуют в 8:30.

По итогам турнира состоится церемония награждения, которая запланирована примерно на 11:20. Главным судьей соревнований назначен Алексей Калинин, а директором турнира станет Алина Шарафутдинова.

Организаторы также сообщили, что подробная схема трассы и окончательная карта соревнований будут опубликованы до конца августа.


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URL: https://www.vb.kg/460635
Теги:
спорт, турнир, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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