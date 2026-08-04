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Нурбек Валижонов завоевал третий титул в карьере

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский боксер Нурбек Валижонов пополнил свою коллекцию чемпионских поясов, одержав победу в титульном бою в Таиланде.

1 августа в Бангкоке состоялся вечер профессионального бокса от компании TL Boxing Promotions, где Валижонов встретился с местным спортсменом Сиримонгхоном Иамтхуамом. На кону стоял чемпионский пояс WBA Asia в первом тяжелом весе.

Бой завершился победой представителя Кыргызстана по решению судей. Два арбитра оценили поединок со счетом 97:93 в пользу Валижонова, еще один судья отдал победу тайскому боксеру - 96:94. Итогового преимущества кыргызстанца оказалось достаточно для завоевания престижного титула.

Для Валижонова этот пояс стал уже третьим чемпионским трофеем в профессиональной карьере. В начале 2026 года он стал обладателем титула ABF, а в мае завоевал чемпионский пояс WBC Asia.

Победа в Бангкоке позволила кыргызскому боксеру продолжить успешное выступление на международной арене и укрепить свои позиции в первом тяжелом весе.


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URL: https://www.vb.kg/460636
Теги:
бокс, Кыргызстан
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