КР – лидер ЦА в мировом рейтинге устойчивого развития

Кыргызстан стал лидером среди стран Центральной Азии в мировом рейтинге устойчивого развития. Об этом говорится в июльском ESG-дайджесте ЕАБР.

Согласно Отчету по устойчивому развитию 2026 года (Sustainable Development Report), Кыргызстан занял 50-е место среди 169 государств в Индексе достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Узбекистан оказался на 65-м месте, Казахстан – на 67-м, опередив ряд стран G20, в том числе Индонезию, Мексику, Турцию, Индию и Саудовскую Аравию. Среди государств-участников ЕАБР наилучший результат в рейтинге продемонстрировали Беларусь и Армения, занявшие 35-е и 47-е места соответственно.