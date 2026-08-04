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КР – лидер ЦА в мировом рейтинге устойчивого развития

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан стал лидером среди стран Центральной Азии в мировом рейтинге устойчивого развития. Об этом говорится в июльском ESG-дайджесте ЕАБР.

Согласно Отчету по устойчивому развитию 2026 года (Sustainable Development Report), Кыргызстан занял 50-е место среди 169 государств в Индексе достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Узбекистан оказался на 65-м месте, Казахстан – на 67-м, опередив ряд стран G20, в том числе Индонезию, Мексику, Турцию, Индию и Саудовскую Аравию. Среди государств-участников ЕАБР наилучший результат в рейтинге продемонстрировали Беларусь и Армения, занявшие 35-е и 47-е места соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/460637
Теги:
ЕАБР, Центральная Азия, Кыргызстан
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