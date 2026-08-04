Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 100.15 - 101.15

Рост температур, дефицит воды и катаклизмы. ЦА предупредили об угрозах

211  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная Азия сталкивается с ускоряющимися климатическими изменениями. Регион нагревается быстрее среднемировых темпов, запасы пресной воды сокращаются, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми. Об этом заявил научный консультант Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), доктор биологических наук, член Кембриджского форума по ЦА Темур Юнусов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

"Основные последствия, вызванные изменением климата, можно в целом разделить на три ключевые области. Рост средней температуры, усиление дефицита пресной воды и экстремальные природные явления. Даже небольшое потепление уже влияет на продолжительность периодов жары, повышает нагрузку на энергетику, транспорт, промышленность и систему здравоохранения. Высокие температуры могут приводить к перегреву инфраструктуры, снижению эффективности оборудования и росту рисков для здоровья людей. Одной из главных проблем остается сокращение ледников - основного источника пресной воды для региона. Меньше становится ледовая масса, тем быстрее ускоряется ее таяние. Центральная Азия теряет свои драгоценные запасы пресной воды угрожающими темпами", – подчеркнул Юнусов.

По данным Всемирной метеорологической организации, Центральная Азия нагревается быстрее среднемировых темпов. Ученые прогнозируют, что многие ледники региона могут полностью растаять к 2040-2050 годам, что увеличит вероятность дефицита воды, селей и других опасных явлений.

Эксперты предлагают странам региона готовиться к более частым экстремальным событиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460639
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  