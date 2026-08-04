Рост температур, дефицит воды и катаклизмы. ЦА предупредили об угрозах

Центральная Азия сталкивается с ускоряющимися климатическими изменениями. Регион нагревается быстрее среднемировых темпов, запасы пресной воды сокращаются, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми. Об этом заявил научный консультант Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), доктор биологических наук, член Кембриджского форума по ЦА Темур Юнусов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

"Основные последствия, вызванные изменением климата, можно в целом разделить на три ключевые области. Рост средней температуры, усиление дефицита пресной воды и экстремальные природные явления. Даже небольшое потепление уже влияет на продолжительность периодов жары, повышает нагрузку на энергетику, транспорт, промышленность и систему здравоохранения. Высокие температуры могут приводить к перегреву инфраструктуры, снижению эффективности оборудования и росту рисков для здоровья людей. Одной из главных проблем остается сокращение ледников - основного источника пресной воды для региона. Меньше становится ледовая масса, тем быстрее ускоряется ее таяние. Центральная Азия теряет свои драгоценные запасы пресной воды угрожающими темпами", – подчеркнул Юнусов.

По данным Всемирной метеорологической организации, Центральная Азия нагревается быстрее среднемировых темпов. Ученые прогнозируют, что многие ледники региона могут полностью растаять к 2040-2050 годам, что увеличит вероятность дефицита воды, селей и других опасных явлений.

Эксперты предлагают странам региона готовиться к более частым экстремальным событиям.